愛愛後下體撕裂疼痛　她怨男友太大　醫曝「太衝洞」才是受傷關鍵

一名女網友近日在社群平台Threads發文，表示自己與男友發生親密關係後，經常出現會陰部受傷情況，即使已使用大量潤滑液，問題仍未改善。她在文中提到，自己認為原因可能與男友陰莖尺寸較大有關，因此上網詢問是否還有其他方式可減少受傷風險。貼文曝光後，也引來泌尿科醫師留言回應：「陰道都可以生孩子了！」並從生理結構與性行為技巧角度提出說明。



針對原PO的困擾，台灣泌尿科醫師戴定恩表示，陰道本身具備高度彈性，理論上並非單純因尺寸因素就一定導致受傷。他指出，若排除先天陰莖形狀較特殊等情況，這類問題更常見的原因，往往與前戲不足、潤滑不夠、擴張不充分或進入節奏過快有關，而不一定是尺寸本身造成。

一名女子表示，跟男友發生性行為後，會陰部經常出現疼痛甚至撕裂傷，讓她忍不住懷疑是「男友尺寸太大」。（示意圖/unsplash@charlesdeluvio）

戴定恩進一步解釋，陰道黏膜具有延展性，但若在未充分準備的情況下受到過度擴張，確實可能導致局部受傷。由於陰道周邊結構中，上方有尿道與恥骨支撐，下方則為相對柔軟的會陰部位，因此在壓力過大時，較容易從下方出現撕裂傷。他也以婦產科在生產時有時會處理會陰部位為例，說明這一區域本身就是較容易承受壓力的位置。

他表示，雖然會陰部一旦受傷疼痛感通常相當明顯，但由於該區域血流豐富，多數情況下癒合速度也相對較快。不過，若受傷情況反覆發生，仍應正視原因，而非單純依賴潤滑液處理。

另一名泌尿科醫師顧芳瑜也留言指出，若發生類似狀況，可先從幾個方向觀察。首先，可留意男方勃起後是否有明顯彎曲，若角度特殊，在特定姿勢下確實可能增加摩擦與不適；其次，也要考慮是否存在前戲不足、女性尚未充分濕潤便進入等情況，這些都可能提高受傷風險。

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顧芳瑜也提醒，若伴侶雙方對尺寸或疼痛問題已有明顯困擾，最重要的仍是加強溝通，透過調整前戲、姿勢、節奏與潤滑方式，找出彼此都較舒適的相處模式。他認為，多數情況下，問題仍可透過磨合與調整改善，而非只聚焦在單一因素上。

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