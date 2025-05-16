勤力做愛可對抗抑鬱！研究證每月性愛這次數　患抑鬱症風險可大減

科學家找到了對抗抑鬱的「親密魔法數字」！



內地汕頭大學醫學院與美國團隊共同進行一項研究，發現光是每周一次的性生活，就能有效降低抑鬱風險，讓心情更好、情緒更穩定。

內地和美國共同研究發現「1性愛數字魔法」，令大幅減低罹患抑鬱症風險（點擊放大瀏覽）▼▼▼

性愛可預防抑鬱？「這頻率」可降低抑鬱症機率 有益身心健康（01製圖）

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據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究針對14,741位年齡介於20至59歲的美國成年人進行分析。結果發現，每周進行一次親密行為的人，罹患抑鬱症的機率比每月不到一次的人低了24%。其中又以20至30歲的年輕族群效果最為明顯。

研究指出，性愛時大腦會釋放如內啡肽和多巴胺等「快樂荷爾蒙」，這些物質能提升愉悅感、緩解壓力，甚至具有止痛效果。數據顯示，在親密過程中，這些化學物質的濃度會飆升達200%，對心理健康有明顯助益。

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研究共同作者陳牧桐（Mutong Chen，音譯）表示，不管受試者的性傾向為何，研究都發現，有穩定的性生活和良好心理健康及生活品質有高度關聯。研究中有近7.5%的受試者患有中度或重度抑鬱。研究指出，每周兩次性生活對身心健康帶來的效益更高，保護效果最明顯。

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目前全球約有2.8億人正受抑鬱症所苦，但現行治療方式如心理諮商與抗抑鬱藥物，對部分患者效果有限，僅約半數能獲得明顯改善。研究團隊希望這項發現能引起更多關注，讓人們重新認識親密關係在心理健康中的重要角色，並開啟更多非藥物治療的新可能。

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