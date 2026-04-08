網傳牛油果牛奶喝起來像精液？泌尿醫生實測：香蕉牛奶尾韻較接近

近日網路上討論香蕉牛奶、牛油果牛奶2款飲料，喝起來有精液的味道，台灣泌尿科醫師顧芳瑜拍影片實測，認為「香蕉牛奶」尾韻有點澀鹹，比較接近精液。



顧芳瑜在Threads上發布影片，實測香蕉牛奶、牛油果牛奶哪一杯嘗起來比較像精液，從影片可見，牛油果牛奶較濃稠、香蕉牛奶顏色則偏白，不過喝到一半，顧芳瑜突然表示自己根本沒喝過精液。

醫師顧芳瑜拍影片實測2款飲料味道：

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不過，顧芳瑜分享，他過去曾和某女老師討論過類似話題，對方說精液口感是澀澀鹹鹹的，他依據此標準判斷，認為牛油果牛奶喝起來滑順，香蕉牛奶尾韻有一點像，且口感較黏跟精液類似。

影片發布後，立即引起網友熱議：

「你要我以後怎麼面對香蕉牛奶跟牛油果牛奶」

「可以買香蕉牛奶口味乳清，泡淡一點就會有那種噁心的味道」

「牛油果牛奶是味道，那個青味……像精液味道，香蕉牛奶味道不像」



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