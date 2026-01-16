性愛｜3張牌揭示2026年性福指數　關係停滯或激情主導你是哪一種

每個人的性生活節奏與情慾狀態，並非單純由運勢高低決定，而是會隨著個人心態、伴侶互動方式，以及當下生活環境不斷變化。有些人慾望強烈卻缺乏契機，有些人關係穩定卻熱度起伏，這些都是「私密能量流動」的不同表現。



為了協助大家更精準掌握自己在新一年的性愛走向，成人用品品牌 TENGA於今年聯手台灣星座專家小孟老師同步推出「2026 性運占卜小測驗」，透過三張塔羅牌，解析個人年度的情慾節奏與親密關係狀態，幫助大家理解自己目前所處的位置，以及能量該如何調整，一起來測測看吧！

從下方三張圖中選出一張最有感覺的圖案，測出年度的「性福指數」

三張圖中選出一張最有感覺的圖案。（TENGA）

↓↓↓↓↓↓選好後就一起往下看解答吧↓↓↓↓↓↓

答案解析

選項A：倒吊人正位

選項A：倒吊人正位（TENGA）

停滯中的觀察者，性愛指數59％



選擇到倒吊人正位的人，2026 年的性愛運勢屬於「平穩但進展較慢」的類型。倒吊人象徵等待、停滯與重新看待現況，代表你今年並非沒有性愛機會，而是容易因為過度思考、需要安全感，或習慣先觀察對方反應，而讓關係停留在曖昧或不上不下的階段。

這樣的狀態並非壞事，反而顯示你對親密關係有一定的自我保護機制，只是若長期停留在心理拉扯中，容易錯失進一步靠近的時機。今年若能嘗試稍微主動一點、降低心理負擔，不必每一步都追求完美，性愛品質仍有機會在穩定中逐步提升。

選項B：魔術師正位

選項B：魔術師正位（TENGA）

能量主導者，性愛指數99％



抽到魔術師正位的人，是 2026 年整體性愛能量最旺的一組。魔術師象徵主動力、魅力、創造力與掌控節奏的能力，代表你今年在親密關係中更敢表達、也更清楚自己想要什麼。無論是溝通、互動還是情慾表現，都呈現高度流暢的狀態。

這一年，你的吸引力明顯提升，容易成為互動中的主導者，不只機會增加，激情與新鮮感也同步升溫。只要願意主動出擊，就能為關係創造更多火花。不過也要提醒，當能量過於強烈時，記得尊重彼此界線與感受，才能讓高漲的性運轉化為真正令人滿足的親密連結。

選項C：戀人正位

選項C：戀人正位（TENGA）

甜蜜雙向連結，性愛指數79％



選擇戀人正位的人，在 2026 年的桃花與性愛運勢整體表現亮眼。戀人牌象徵吸引、默契與雙向互動，代表你今年容易遇到彼此有感覺、互相回應的對象，親密關係自然升溫，甜蜜中帶著熱度。不論是穩定交往中的伴侶，或剛開始接觸的新對象，你們都能透過良好的溝通與情感交流，讓性愛更投入、更有品質。

不過，戀人牌同時也暗示「選擇」的課題，今年可能出現不只一個讓你心動的對象，若沒有釐清界線，容易在多段互動中影響情緒與判斷。建議誠實面對自己的感受，才能讓這股甜蜜能量走得長久而安心。

命理專家：小孟老師星座塔羅牌之清水孟

目前為台灣各項網路報紙專欄、節目占卜專家清水孟塔羅連鎖創辦人。擅長塔羅占卜、運勢預言、星座預言、星象觀測、塔羅神算……等經驗。

