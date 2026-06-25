日17歲高中年遭警棍打盲右眼！男警遭起訴　政府和解賠9100萬日圓

2022年1月在日本沖繩縣引發全國關注、甚至觸發大規模包圍警署騷亂的「警棍擊盲少年案」，歷經3年訴訟與協商，近日終於達成和解。當時1名17歲高中生騎電單車時遭男警企圖截停，其間警員揮警棍把男生的右眼打至爆裂，導致右眼永久失明。男警事後被控「業務過失致傷罪」，而沖繩縣政府則與受害男生達成和解協議。



沖繩縣議會於6月16日召開會議，最終提交的預算案，和解總金額達9,100萬日圓（約441萬港元），若相關議案在縣議會上獲得通過，和解會正式生效。



日本沖繩縣在2022年1月發生「警棍擊盲少年案」，事件受到全國關注、甚至觸發大規模包圍警署騷亂。（AI生成圖片）

男警黑夜揮棍被指執法過當 17歲高中生右眼永久失明

據最終判決和相關資料顯示，事發於2022年1月27日凌晨，1名由宮崎縣警察本部派駐至沖繩縣出差的30歲男警，在執行職務期間，試圖攔停1名正駕駛電單車的17歲高三男學生。過程中，男警右手所持的警棍擊中男生近右眼位置，導致男生右眼眼球破裂，最終右眼永久失明。

同年11月，沖繩縣警局將此案移送那霸地方檢察廳。檢方隨後依「業務過失致傷罪」對涉案男警提起公訴。2023年12月，那霸簡易法院作出判決，認定該男警存在過失，罰款100萬日圓（約5萬港元），該刑事命令目前已正式生效。

復康方案敲定 縣政府全面同意代理律師索償

沖繩縣警方表示，涉案男警被起訴後，縣政府便與失明男生提出和解協商。由於男生的醫療與康復方案已基本確定，其代理律師於2024年11月向縣政府提交了要求支付約8,800萬日圓（約433萬港元）（含治療費）的書面文件。經雙方代理律師反覆協調，最終達成了縣政府全面同意的協議。

至6月16日，沖繩縣知事玉城康裕已正式向議會提交了包含這筆和解金在內的補正預算案，最終列入預算案的總和解金額，含相關訴訟與行政手續費用等共約9,100萬日圓（約441萬港元）。議會在6月24日正式展開了「代表質詢」的議程，該預算案後續會交由對應的委員會進行詳細審查，並預計在7月中旬（大會閉幕前夕）進行全體大會的投開票表決。

網傳「警察打死人」假消息 曾引發大批憤怒青年圍攻警署

這宗「警察打盲未成年少年」的案件發生後，相關信息在社交媒體上迅速發酵，一度演變成嚴重的社會騷亂，而偽造傷勢照片及「警察執法打死高中生」的假消息在Twitter（現稱X）及Instagram等社交媒體上瘋傳，瞬間引爆當地民眾及年輕人的怒火。

事件消息在社交平台瘋傳，瞬間引爆當地民眾及年輕人的怒火。（YouTube影片截圖）

甚至有民眾用爆竹攻擊警察局。（YouTube影片截圖）

許多憤怒的民眾聚集到負責現場管轄的沖繩警察署抗議，甚至向該署場地投擲石塊與煙花爆竹，更有包括幫派成員在內的年輕人對警方表達強烈譴責。事件震驚全日本，日本警方隨後出動大批防暴警察到場驅散，並拘捕多名滋事分子。隨着受害少年與政府達成和解協議，這場纏繞沖繩3年的警民衝突風波，相信可以告一段落。

（綜合）

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可惜禮服殘破的縫線終究承受不住大幅度肢體扭動，禮服後方長達30厘米（近1呎）的縫線瞬間全數崩開。（instagram影片截圖）

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