日本經濟產業大臣赤澤亮正今訪華 出席APEC貿易部長會議
撰文：王海
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日本經濟產業省5月20日宣布，經濟產業大臣赤澤亮正將於21至23日訪問中國。他將出席在江蘇省蘇州市舉行的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議。
據共同網報道，2026年亞太經合組織「第三十三次領導人非正式會議」將於 11月18日至19日在深圳舉行。
赤澤亮正此行出席貿易部長會議，將討論投資、強化供應鏈以及如何改革功能近乎停滯的世界貿易組織（WTO）。會議預料也將就人工智能（AI）和數碼等領域展開磋商。
日本首相高市早苗2025年11月在國會發表「台灣有事」論之後，中方進行反制，中日關係其後急轉直下。
主管性別平等事務的男女共同參畫大臣黃川田仁志5月15日（上周五）出席了在上海舉行的亞太經合組織（APEC）部長級會議暨「婦女與經濟論壇」。這是高市早苗言論導致中日關係惡化後，日本首次有內閣成員訪華。
赤澤亮正緊隨其後訪華，外界關注他是否會在此行與中方官員舉行會面。
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