日本經濟產業大臣赤澤亮正今訪華　出席APEC貿易部長會議

日本經濟產業省5月20日宣布，經濟產業大臣赤澤亮正將於21至23日訪問中國。他將出席在江蘇省蘇州市舉行的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議。



據共同網報道，2026年亞太經合組織「第三十三次領導人非正式會議」將於 11月18日至19日在深圳舉行。

2026年5月18日，中國上海，中國外交部常務副部長馬朝旭（中）在世博中心舉行的2026年亞太經合組織（APEC）中國第二次高層官員會議開幕式上發表講話。（Reuters）

赤澤亮正此行出席貿易部長會議，將討論投資、強化供應鏈以及如何改革功能近乎停滯的世界貿易組織（WTO）。會議預料也將就人工智能（AI）和數碼等領域展開磋商。

日本首相高市早苗2025年11月在國會發表「台灣有事」論之後，中方進行反制，中日關係其後急轉直下。

主管性別平等事務的男女共同參畫大臣黃川田仁志5月15日（上周五）出席了在上海舉行的亞太經合組織（APEC）部長級會議暨「婦女與經濟論壇」。這是高市早苗言論導致中日關係惡化後，日本首次有內閣成員訪華。

2025年8月4日，日本經濟再生大臣赤澤亮正在東京出席眾議院預算委員會會議。（Getty）

赤澤亮正緊隨其後訪華，外界關注他是否會在此行與中方官員舉行會面。