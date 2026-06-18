日本千葉辦西瓜路跑　補水站變補瓜站　邊跑邊吃西瓜吸6700人狂歡

據日媒「每日新聞」報導，千葉縣富里市以盛產西瓜聞名。當地於6月14日盛大舉辦了「第43屆西瓜路跑大會」。這場賽事最大的特色，就是讓參賽者沿著遼闊的西瓜田，一邊揮灑汗水，一邊大口咬下鮮甜多汁的西瓜解渴，結合在地農業特產，為路跑者帶來獨特的美味體驗。



本屆賽事依性別與年齡共分為14個組別，吸引了約6700名跑者共襄盛舉。在賽程規劃上，中小學生挑戰2公里路線，一般成人可以選擇參加7公里或10公里的賽事。其中最受矚目的亮點，是在終點前約1.5公里處的「西瓜補給站」。

+ 2

和一般路跑設立的「補水站」不同，主辦單位直接擺出一排排現切的新鮮西瓜，跑者們人人大啖西瓜，成為最吸睛的夏日風景。

一名來自東京都新宿區、首次參賽的30歲女性上班族，在西瓜補給站一邊大口喘著氣、一邊把西瓜往嘴裡塞。她興奮表示：「我第一次來富里市。當地居民沿途熱情地揮手，幫我加油，給我很大的鼓勵，明年一定還要再來參加！」

富里市從1926年便開始種植西瓜，到今年剛好滿100周年。為了慶祝這百年的農業傳承，當地也將在21日接力舉辦「富里市西瓜祭」，屆時不僅有西瓜產地銷售會，還會舉辦趣味十足的吃西瓜大賽，邀請民眾一同感受這場夏日專屬的趣味饗宴。

延伸閱讀：海膽過多釀「海洋沙漠化」 神奈川250人落海狂撿780kg海膽救海藻

+ 4

延伸閱讀：

僅日本官方半價！中國黑牌導遊入侵2大遊樂園 「保母級服務」搶VIP客

日實習醫偷拍女學生裙底被逮！警搜住處揪更扯惡行 網怒：應吊銷執照

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】