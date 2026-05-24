日本女偶像意外被砸癱瘓　遭酸「坐著賺錢輕鬆」怒回：敢換身體嗎

「想紅罷了」、「坐著也能賺錢，也太輕鬆了吧」。你敢相信，這些惡毒的話，竟然是一個網友對一位全身癱瘓的女孩說的？



她叫豬狩友香（猪狩ともか），今年34歲，是日本地下偶像女團「假面女子」的前成員。原本活蹦亂跳、熱愛跳舞的她，2018年遭遇一場死劫，從此下半身終身癱瘓，一輩子都只能靠輪椅度日。可即便如此，命運並沒有放過她。近日，網上竟然有酸民冷嘲熱諷，說她「坐著賺錢很輕鬆」，氣得她忍無可忍直接開懟：「如果覺得輕鬆，要不要跟我交換身體試試看？」

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一場強風，把她26歲的下半輩子徹底吹垮了

說到豬狩友香的人生轉折點，真的只能用「飛來橫禍」來形容。2018年4月11日，那年她才26歲，正是人生最燦爛的階段。那天風很大，她像往常一樣走在東京文京區「湯島聖堂」附近的步行道上。可沒想到，突然一陣劇烈的強風，把一塊高2.8米、寬3.8米的巨型廣告看板直接從建築物上刮落，朝她砸了過來！

那是上百公斤的龐然大物啊，根本來不及躲避。豬狩友香當場被壓在底下，動彈不得。現場目擊者看到後立刻報警，她隨即被緊急送往醫院，整整經歷了6個小時的大手術才撿回一條命。

可活下來的代價，太大了。事後她自己在部落格里詳細寫出了傷勢——「臉部裂傷、頭部挫傷、腳和肋骨骨折、胸椎和腰椎損傷……還有脊椎受損，導致下肢麻痹」。醫生告訴她，她這輩子都再也站不起來了，甚至連動一動腳都做不到。

對於一個從小熱愛跳舞的女孩來說，這個消息無異於五雷轟頂。豬狩友香後來回憶，剛得知自己無法再走路的時候，她整個人幾乎陷入了絕望。她躺在病床上每天都會下意識地想讓腳動起來，可兩條腿就像根本不是自己的一樣，完全不聽從大腦的指令。

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她在文章裏這樣寫道：「我花了很長時間才接受這一切。」可即便人生跌到了谷底，她還是咬牙撐了下去——「我還活著，只有這一點是什麼都無法取代的，這是老天爺的恩賜。接下來無論有什麼考驗，我也一定能夠跨越過去！」

出事才4個月，她就坐著輪椅重返舞台了

讓人佩服的是，豬狩友香出事後僅僅4個月左右，也就是2018年8月，就坐著輪椅重新回到了那個她無比熱愛的舞台，繼續以偶像身份「假面女子」成員活躍。

但這條路比她想像的要艱難千百倍。每次演出前，工作人員要兩個人一起合力把她抱上舞台；特製的斜坡要專門為她鋪設；就連維持台上的坐姿，對她來說都是一場巨大的折磨。

不過最讓她難過的不是身體上的苦，而是來自外界的誤解和無知。

一句「坐著賺錢很輕鬆」，讓她徹底炸了

近日，豬狩友香在社交平台X（舊稱Twitter）上曬出了一條惡評截圖——有網友嘲諷她，說她靠輪椅就能輕鬆地賺錢，言外之意是「你坐享其成，根本不辛苦」。

這條評論徹底點燃了她的怒火。忍無可忍之下，她罕見地公開反擊：「我偶爾會遇到這樣一些人，覺得坐輪椅就等於輕鬆。那要不要試試看，坐一整天不動是什麼感覺？」

緊接著，她一條一條地列舉出了自己每天要承受的身體折磨，每一句都看得人心頭發堵：「長期坐輪椅，我的雙腿會嚴重水腫，腰部劇痛難忍。因為無法用腿移動，只能用手臂和雙手替代，所以雙臂整天都又紅又腫，肌肉緊繃得快要裂開。」

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她越說越具體——因為脊髓損傷導致核心肌群受損，她平時連維持一個前傾的坐姿都費勁，必須靠著抓握桌子或其他物體，否則身體隨時會倒下去。

但這些還不是最要命的。更讓人聽了心酸的，是那些外人根本看不見的「隱形痛苦」。豬狩友香還提到，脊髓受損讓她徹底失去了正常排泄功能——沒有尿意，也沒有便意，每天必須依靠導尿管和栓劑固定時間去廁所。

她曾經在另一篇帖子裏感嘆過，對常人來說再普通不過的「想上廁所就去」，對她來說竟是夢寐以求的奢侈。寫到這裏，她直接撂下了那句話，帶著憤怒和委屈，更帶著一個殘疾女孩被戳痛了心窩子的無奈：「如果你們覺得我這日子過得很輕鬆，那來啊，跟我交換一下身體試試啊？」

豬狩友香的這番回懟傳開後，日本網友也徹底炸了鍋

同情和支持的聲音一個接著一個：

「腳會浮腫，腰會痛，還要一直用手臂代替腿……這怎麼可能輕鬆？說這種話的人太過分了」

「輪椅生活一點都不輕鬆！她經歷了那麼多還能繼續站上舞台，簡直太了不起了！」

「我沒辦法想像沒尿意沒便意是什麼感覺。豬狩友香太堅強了，明明自己這麼不容易，還在想著別人能更了解殘疾人的生活」

「看了這則帖子才知道，脊髓損傷不只是腿不能動那麼簡單，比想像的還要辛苦上百倍」

「即使這樣你還是在樂觀拼命，友香太厲害了」



不過，在日本網絡輿論的風暴中，永遠不缺趁亂捅刀子的人

日本著名八卦雜誌《周刊文春》曾經在網上發帖稱，豬狩友香「將自己的殘疾偶像身份當成了商業賣點」，質疑她利用自己的殘障偶像設定博取眼球。

不僅於此，在過去的幾年裏，豬狩友香在線上遇到的質疑聲一直都不少。除了「利用身體博取同情」的罵聲外，還有人罵她是「商業殘疾人」（ビジネス障がい者）和「只是一個偽善的演員」。更離譜的是，她甚至收到過「放火燒你家」、「我殺了你」之類的死亡威脅和恐怖訊息。

與此同時，也有日本網友對她這種直面批評、不低頭的「硬氣」態度表示不解：「一個殘疾人而已，也太囂張了吧」、「偶像了不起了？」

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但豬狩友香的態度從來都是堅定的：「我從來都沒想過要利用任何人來博取同情，我只是想傳遞積極和笑容。殘疾人的身份不是營銷噱頭，我只是想通過自己的行動，讓社會少一點偏見。」

她如今活成了什麼樣？儘管網上總是有那麼一撮人喜歡挑事，但這並沒能擋住豬狩友香繼續前行的路。她是東京殘奧會的聖火傳遞者之一。她還在2020年正式從偶像團體畢業，把事業重心轉向經營個人YouTube頻道。

截至2026年，豬狩友香的YouTube賬號「いがともちゃんねる」已經擁有超過23,700個訂閲者。她堅持上傳與輪椅獨居生活相關的視頻內容，分享自己日常遭遇的各種困難和趣事。現在的她已經不需要舞台也能通過網絡聯結粉絲，她的笑容依然那麼美。可以說，這個始終被命運捉弄的女孩，正在用自己的每一天擊碎所有人對她的偏見。

一個26歲的女孩，在自己最美好的年紀慘遭上百公斤看板砸中，餘生再也不能站起來。她經歷了無數個絕望的夜晚才重新學會用笑容面對明天的勇氣，不是用來給網絡上的鍵盤俠用「坐享其成」、「博取同情」這樣的惡意來踐踏的。

希望我們都能將心比心，給那些正在用盡全力活著的殘障人士多一點溫暖和理解。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】

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