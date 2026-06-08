「榜一大哥」扮闊少！帶20萬假鈔誘見女主播性交　騙財騙色終判監

深圳市早前發生1宗典型詐騙案。1名男子是直播室出手闊綽的「榜一大哥」（課金榜第1的頭號粉絲），他以30萬人民幣（約34.7萬港元）「見面費」為誘餌在酒店約見女主播，並攜帶20萬人民幣（約23.1萬港元）面值的「銀行練功券」（即銀行內部點鈔專用的練習紙）營造「闊少」假象，成功誘騙女主播在酒店發生性行為，完事後再謊稱賬戶凍結騙走女方1萬人民幣（約1.1萬港元）。涉案男子最終因詐騙罪被判處有期徒刑及罰金。



1名男子在直播室偽裝成「闊少」，以30萬人民幣見面費為誘餌約見女主播。（AI生成圖片）

重金打賞建「闊少」人設 30萬酬勞誘見面

2025年4月，深圳1名網絡女主播小琳（化名）在直播時結識了觀眾沈某（化名）。與其他只打賞小額禮物的觀眾不同，沈某出手極為闊綽，頻頻贈送「火箭」等高額禮物，在評論區更是言語親暱，經常以「寶貝」稱呼小琳，很快便成為她直播室的「榜一大哥」。

沈某經過一段時間的經營成功在小琳心中樹立了家境優渥、財力雄厚的「闊少」形象。隨後，沈某透過私訊向小琳發出線下見面邀約，並承諾只要見面就會支付30萬元作為酬勞。面對巨額金錢誘惑，小琳答應邀約，兩人相約於深圳1間酒店房間見面。

沈某用１大袋面值20萬的「現金」為誘餌騙女主播與其發生性行為。（AI生成圖片）

20萬「現金」成誘餌 騙色後再騙1萬人民幣

在深圳某酒店見面後，沈某向小琳展示了1大袋「現金」，當中裝有面值足足20萬元的紙幣。這徹底打消小琳的所有疑慮，當天2人便在酒店内發生性行為。

然而，沈某事後不但沒有支付承諾的酬勞，反而向小琳謊稱其銀行帳戶突遭凍結，急需1筆資金周轉，請求小琳先借給他1萬元，並保證賬戶解凍後立刻歸還。小琳當時並未起疑，向沈某轉帳了1萬元。

小琳相信沈某銀行帳戶突遭凍結需1筆資金周轉的謊言，立即向沈某轉賬１萬人民幣。（AI生成圖片）

驚覺「巨款」變廢紙 騙徒落網罪成判監

完事後沈某離去，小琳打開該袋沉甸甸的「現金」仔細查看，赫然發現全是「練功券」。她察覺受騙並試圖再聯絡沈某時，發現自己已被對方全面封鎖帳號，隨即報警求助。

小琳發現一大袋「現金」其實是「練功券」。（AI生成圖片）

當地執法部門接報後展開調查，並於1個月後成功將沈某緝拿歸案。2025年9月，深圳前海蛇口自貿區人民檢察院經審查認為，沈某以非法佔有為目的，虛構事實，隱瞞真相，應當以詐騙罪追究其刑事責任，隨即向法院提起公訴。法院最終裁定其詐騙罪成，判處有期徒刑及罰款。