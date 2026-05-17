瞬間崩壞！內地女主播美顏濾鏡失效　露「真面目」傳失逾14萬粉絲

美女主播1秒變大媽，男粉絲美好的幻想亦瞬間破滅！網上瘋傳影片，內地有女主播和男粉絲視像互動時，美顏濾鏡突然失效，白嫩光滑的皮膚即時變得暗黃、小臉蛋亦消失不見，和先前容貌判若兩人，嚇得給她打賞的男粉絲立刻要求「回水」，批評她騙人。事後有消息指，該女主播因為露出真實容貌，在短短數小時便損失近14萬粉絲，但以上數字未能得到證實。



中國有女主播和男粉絲視像互動時，美顏濾鏡突失效，傳失逾14萬粉絲。（網上影片截圖）

甜美女主播和男粉絲互動 稱「手頭緊」暗示打賞

網傳影片可見，相貌娟好、甜美可人的女主播正和1名男粉絲互動，她片初回眸一笑，並以嬌嗲的語氣稱呼對方「哥哥」，一番寒暄後表示自己「手頭有點緊」，暗示想要打賞，男子二話不說豪氣地向其帳號轉帳1,000元人民幣（約1,150港元）紅包。

美顏濾鏡突失效！ 「美女變大媽」嚇壞男粉絲

但當女主播收到款項說出「謝謝哥哥」時，她美顏濾鏡突然失效，秒從美女變成大媽，原本白嫩的皮膚瞬間變得暗黃、法令紋很是顯眼、小臉蛋亦消失不見，和先前容貌判若兩人，驟眼看女子年紀甚至比男子還要老，嚇得男粉絲馬上驚呼：「臥槽（我X），怎麼長這樣呀？」女子發現即大驚失色表示「哎喲，美顏掉了」。

甜美女主播和男粉絲互動，片初以回眸一笑姿勢望向鏡頭。（網上影片截圖）

她以嬌嗲的語氣稱呼對方「哥哥」。（網上影片截圖）

她以嬌嗲的語氣稱呼男粉絲「哥哥」。（網上影片截圖）

她之後指自己「手頭有點緊」，男粉絲豪氣向其打賞1,000元人民幣紅包。（網上影片截圖）

當女主播收到打賞後，美顏濾鏡突然失效，秒從美女變成大媽，和先前容貌判若兩人。（網上影片截圖）

男粉絲不滿受騙 要求主播退回紅包錢

女子當時請男粉絲「等會」，待她重新加上美顏，下秒便恢復原先「靚樣」，但對方似乎對被騙感到憤怒，立刻要求女子退回紅包，而女子則心有不廿，試圖拒絕「發都發了，退啥呀」，片段至此完結。

男粉絲不滿被騙，氣忿要求女子退回紅包。（網上影片截圖）

女主播露真面目傳失逾14萬粉絲

事件在網上引來極大迴響，外國傳媒相繼報道。有報道指，女主播露出真實容貌後，在短短數小時內便損失近14萬粉絲。有意見批評，過度使用濾鏡會導致人們對美的認知出現偏差，尤其是在年輕觀眾群。但亦有聲音覺得，濾鏡只是一種娛樂和表演形式，類似於化妝、造型或舞台表演。

相關報道：傳美顏濾鏡失靈 中國美妝網紅直播突露「真面目」 秒失14萬粉絲

《香港01》早前亦曾報道類似事件，一名中國美妝網紅進行直播時，美顏濾鏡突然當機。畫面中可見她原本對著鏡頭整理儀容，濾鏡卻瞬間消失，露出膚色較深、較為成熟的真實面容。短短幾秒後，濾鏡恢復正常，網紅也從真實面容變回五官對稱、膚色白皙的精緻臉龐。但有報道指，該網紅因「真容曝光」而損失14萬粉絲。由於和今次的「大媽」事件非常相似，未知是否「段子」拍攝影片。

傳因濾鏡失靈 女網紅的直播畫面不停從美顏與「真面目」間跳轉：

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（綜合）