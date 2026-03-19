內地男打賞女主播167萬　揭女神已婚索償法院判不用賠　律師解讀

打賞女主播以為可娶得美人歸？成都1名男子迷上抖音女主播，前後在平台上「打賞」逾167萬人民幣（188萬港元），又曾私人轉賬11萬人民幣（12萬港元），他多次向「女神」表達好感，並以結婚為目標作出打賞，女主播在聊天時也叫他「寶寶」。惟男子意外發現女主播已於2019年結婚，怒向主播及抖音索償，法官最終只判主播返還私下轉賬的11萬元。有內地律師解釋，在直播服務上打賞屬消費行為，司法機構不會視作「不當得利」。



成都1名男子為愛打賞女主播167萬人民幣，以為可奪得女神芳心，結果發現女神已婚。（AI生成圖片）

打賞167萬向女主播表達好感

內媒《紅星新聞》報道一則成都新區法院的案例，成都瞿姓男子喜歡1名陳姓抖音女主播，毫無保留地「打賞」共167萬元人民幣，更曾繞過平台私人轉賬逾11萬元人民幣。

瞿男和陳女的聊天紀錄中，他多次向「女神」表達好感，聲稱自己只會對女朋友好，「我們倆之間只你和我」等甜言蜜語，陳女又回應對方「想你了」、「寶寶」，未曾明確拒絕對方表白示愛，也未曾透露自己已婚。

內地有不少打賞女主播後有望退回款項的案件，當事人不少都迷上了主播而不斷給錢。（資料圖片）

內地有不少打賞女主播後有望退回款項的案件，當事人不少都迷上了主播而不斷給錢。（資料圖片）

不停借錢每天生活費50元 雙方私下會見面

瞿男為打賞「女神」，不惜向多個平台借錢，總額逾126萬人民幣，他本人每天只花50元生活。陳女曾叫他別再借錢，他表示自己撐得下去，會用每月工資慢慢還債，「還能給你刷點，不想讓你這太委屈」。雙方除了金錢來往，還會私下見面。

驚悉女主播早已結婚 感被騙情緒崩潰

直至2025年年頭，瞿男意外發現陳女早於2019年結婚，和自己來往時一直是已婚狀態，他知情後覺得「被騙」情緒崩潰。瞿男馬上和陳女斷絕來往，並將她和抖音平台一起告上法院，要求取消所有打賞及轉賞，要求償還逾178萬元人民幣。

內地有不少打賞女主播後有望退回款項的案件，當事人不少都迷上了主播而不斷給錢。（資料圖片）

女主播稱雙方僅普通朋友 男方稱被誘導打賞

案件受審時，陳女辯稱她和瞿男是普通朋友關係，其所提供的聊天紀錄不能證明雙方有談戀愛，這是瞿男單方面想法。她作為聊天主播，雙方交流是維繫粉絲關係的工作，瞿男是同時持有2個高級賬號的資深用家，理應知道網絡主播和粉絲間的互動是虛擬性質，而且瞿男和她聊天時，也有分別向其他主播打賞。

瞿男則強調，陳女建立了以結婚為目的的誘導，致使他作出打賞和轉賬，而抖音也未盡到監管和審核的工作，才會令自己出現巨大財產損失。

法院判僅私下轉賬需退還

成都新都法院認為，瞿男的轉款有明確目的性，是為了與陳女建立戀愛關係，陳女沒明確告知婚姻狀況，仍與瞿男關係曖昧不清，令對方誤以為可進一步發展，違反公序良俗，應返還全數私下轉賬。法院最終判決，案件中只有瞿男私下轉賬的11萬人民幣可以退還，於平台上打賞的167萬不用退回，因為網絡打賞屬消費性質，和私下轉賬的贈予行為有明確區別。

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內地律師指打賞屬「直播服務消費行為」

內地律師博主庄志明也分享這則案例，判決關鍵是「直播服務的消費行為」，「打賞」在法律上是基於直播服務的消費行為，並非單純贈與，司法機關會視作「服務和被服務的合法關係」，主播獲得打賞的過程並非不當得利。過去許多打賞主播後要求返還的案例，基本上法院都不會支持。

不過，他引述另一案例指，如果打賞人本身有另一半，而收賞的女主播和打賞人有不正當關係，侵害了原配利益且過錯明顯，若原配主張要返還款項，為保障原配的合法權益，則應當返還主播收到打賞分成部分。

（綜合）