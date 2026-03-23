80歲嫲嫲陷網戀騙局送錢欠債$20萬　港女生憂嫲嫲被呃到賣樓求救

大家平日要多關心身邊長者，避免長者陷入網戀騙局！有港女生於網上發文，她80歲的嫲嫲去年在網上結識了1名男子，男子不斷叫嫲嫲「寶寶」，以「俾聯合國扣留」等謊言騙取金錢，嫲嫲深信不疑多次送錢，還四處借錢致欠債「十幾廿萬」。



家人發現事件後已扣減家用及勸說，盼能制止嫲嫲深陷下去，惟嫲嫲竟不吃飯也堅持送錢，女生直言擔心情況惡化，「驚佢連層樓都賣埋」、「會唔會呃到過身」，故向網民求助，有何方法令嫲嫲清醒過來。



有港女生於網上發文，她80歲的嫲嫲去年在網上結識了1名男子，男子不斷叫嫲嫲「寶寶」，以「俾聯合國扣留」等謊言騙取金錢。（AI生成圖片）

該女生於連登討論區以「嫲嫲俾人網騙連飯都唔食」為題發文指出，嫲嫲「一直俾我感覺女強人feel」，經常與老友記行山，但自從「嫲嫲上年唔知點樣識咗條佬」，一切就發生巨大轉變。

80歲嫲嫲陷網戀騙局欠債廿萬

女生與家人懷疑該男子是騙徒，「懷疑KK園嚟」，不斷叫嫲嫲「寶寶」，嫲嫲「係咁畀錢對方」之餘，還「周圍問人借錢」，結果欠債「十幾廿萬」，家人無奈幫忙還錢，但嫲嫲未有醒覺，仍不斷送錢予對方「冇停過」。

女生與家人懷疑該男子是騙徒，「懷疑KK園嚟」，不斷叫嫲嫲「寶寶」，嫲嫲「係咁畀錢對方」之餘，還「周圍問人借錢」，結果欠債「十幾廿萬」。（AI生成圖片）

女生嘆：嫲嫲飯都唔食，當親人係仇人

女生續說，於是她與家人決定「畀好少家用」，甚至「block埋佢銀行戶口」，令嫲嫲無法使用，其後家人每星期只給嫲嫲1,000元，詎料嫲嫲全拿去買點數卡，「而家仲要寧願自己都唔食」。

女生指出，該男子繼續聲稱「俾聯合國扣留」騙取金錢，又多次更換「AI gen出嚟」的WhatsApp頭像，家人一直勸說指是騙徒，但嫲嫲「完全聽唔入耳，仲係覺得係真」，「當晒全部親人係仇人唔信佢」，家人曾經報警，惟因證據不足未能處理。

女生說，嫲嫲已年屆80歲，「最近探佢佢瘦咗好多好虛弱」，擔心「會唔會呃到過身」。（《麥路人》劇照）

女生憂賣樓「被呃到過身」

女生說，嫲嫲已年屆80歲，「最近探佢佢瘦咗好多好虛弱」，擔心「會唔會呃到過身」。女生無奈道，「屋企人都冇晒計，唔想望住老竇繼續白白畀錢佢畀人使」，故已直接買食物給嫲嫲，不給太多錢，惟因嫲嫲的住所登記在其名下，「驚佢連層樓都賣埋」，故向網民求助有何拆解之法。

網民留言指出，樓主嫲嫲遇上網騙是源於孤獨寂寞，「呢啲冇計，老人家寂寞，寧願畀錢買夢，唔係話事實唔擺在眼前，而係佢自己唔肯醒，對方呃無可呃就會自動消失，你哋而家唯一可以做嘅就係睇實啲佢（包括資產）」。

網民留言指出，樓主嫲嫲遇上網騙是源於孤獨寂寞，「呢啲冇計，老人家寂寞，寧願畀錢買夢」。（《桃姐》劇照）

網民獻計：自己人假扮騙徒／刪除所有聯絡方式

有網民建議由樓主及家人假扮騙徒，令嫲嫲轉移目標，亦能將錢財在自己人手中無限輪迴，「你拎佢電話幫佢block咗個個人，自己開account扮佢，同佢日日傾」。

另有網民建議用強硬手段，「del contact（刪除聯絡），del WhatsApp account（刪除WhatsApp帳戶），換電話號碼」、「唔好畀錢佢，幫佢買晒所有食物必需品，再format（格式化）過個電話，換sim card號碼，斷佢米路」。

（連登討論區）