留守女子遭同村男設局性侵未遂　勒斃棄屍荒野　盜手機扮在生半月

河北省石家莊市發生謀殺棄屍案。當地1名52歲留守婦女遭同村男子以「免費摘花生」為名誘騙至農地，男子企圖性侵未遂，竟以殘酷手段將女子勒斃並棄屍荒野。兇手行兇後盜取死者財物，更利用其手機假扮她仍在生，與丈夫及兒子通訊長達半月，企圖掩飾罪行。不過，由於女子生前習慣用語音跟家人聯絡，兇徒則只能轉用文字，最終惹來死者親屬起疑，回家尋人揭發案件，兇徒隨即被捕。



案件將於2026年6月18日進行一審，死者家屬明言放棄任何民事賠償，只求法院判處疑犯死刑。



石家莊市的52歲留守婦女遭同村男子企圖性侵未遂而殺害，兇走被揭曾有盜竊前科，現被起訴故意殺人罪。（《新京報》影片截圖）

聲稱「免費摘花生」設局 企圖性侵遭拒動殺機

案發於2025年9月19日。據內地傳媒報道，52歲高姓女死者平日獨自在石家莊老家生活，偶爾會到市區協助獨生子田先生打理生意，疑兇是同村的52歲姓趙男子，趙男有盜竊案底，於案發當日上午，聲稱「家裏花生豐收，想送一些給妳」，將高女誘騙至其自家的花生地，隨後企圖進行性侵。

高女當場激烈反抗並怒斥趙男，揚言要報警及向村民揭發其惡行。趙男恐事情敗露而起殺機，猛力勒住高女頸部致其昏迷。

52歲女死者平日獨自在石家莊老家生活，偶爾會到市區協助獨生子田先生打理生意。（網上圖片）

兩度勒頸奪命 再匿藏屍體

趙男緊勒高女的頸部致其昏迷，見到高女尚有生命跡象，便再次用力勒緊其頸部，直至高女徹底窒息身亡才罷手。法醫經鑑定後，指高女生前出現機械性窒息，與兇手兩度勒頸的行兇的手段吻合。

法醫經鑑定後，指高女生前出現機械性窒息，與兇手兩度勒頸的行兇的手段吻合。（騰訊新聞）

趙男殺人後為了掩蓋罪證，將高女的屍體拖移至花生地附近，丟到距離當地火葬場不足1公里的荒草叢及土溝當中，並用大量雜草覆蓋屍體。

趙男將高女的屍體拖移至花生地附近。（騰訊新聞）

盜用手機扮死者半月 盜金飾意圖貸款

殺人藏屍後，趙男顯得極為冷靜，隨後盜走死者的手機、身份證及價值約9000人民幣（約1.04萬港元）的金飾。在接下來的半月內，趙男在村內若無其事地生活，私下卻變賣死者的首飾，又企圖利用其身份申請網上貸款，並下載付費手機應用程式試圖消費。幸平台設有人臉識別機制，阻斷了趙男的企圖，貸款亦未能得逞。

此外，趙男持有死者的手機，利用微信以文字訊息冒充高女，扮作在生與其兒子、丈夫聯繫。更編造「陪伴患病閨蜜就醫」、「正在上班」、「手機快沒電了」等謊言，藉此蒙騙家屬。

趙男盜用高女的手機，向其兒子田先生發送訊息。（騰訊新聞）

趙男扮作高女，聲稱「正在上班」為由拒絕田先生的一切語音、視像通話。（騰訊新聞）

趙男扮作高女，謊稱要陪同好友去醫院，且一直不接通田先生的來電。（騰訊新聞）

家屬察覺異樣揭發命案 拒要賠償只求兇手判死

高女生前教育程度不高，習慣以語音通話或電話聯繫家人，極少發送文字訊息；而趙男全程拒接語音，不肯視像通話，由於兒子田先生長期與母親保持聯繫，他察覺「母親」始終只發文字、拒絕通話是有違常態，故心生懷疑。田先生於2025年10月4日與父親趕回老家，發現大門敞開，煮食爐上的飯菜早已變質，母親不知所終，隨即報警求助。

警方接報後翌日（10月5日）在荒地尋獲高女遺體，並迅速將趙男拘捕歸案。案件經石家莊市公安局偵查終結後，由市人民檢察院以故意殺人罪提起公訴。

案件經石家莊市公安局偵查終結後，由市人民檢察院以故意殺人罪提起公訴。（騰訊新聞）

據最新消息指，控方查明趙男殺害高女後的盜竊及企圖詐騙貸款等行為，已對其補充起訴盜竊罪。案件排期於2026年6月18日一審開庭。死者兒子田先生向傳媒表明堅決立場，拒絕接受疑犯任何形式的民事賠償，只求法院判疑犯死刑。