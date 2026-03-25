無四肢健將涉謀殺　車廂擊斃同伴駕車棄屍而逃　曾被譽為勵志典範

美國馬里蘭州發生一起駭人命案。



一名四肢截肢、曾以「勵志運動員」形象活躍的男子，涉嫌在車內爭執後開槍射殺友人，並棄屍逃逸，引發社會震驚。

一名四肢截肢、曾以「勵志運動員」形象活躍的男子，涉嫌在車內爭執後開槍射殺友人，並棄屍逃逸，引發社會震驚。（Instagram@daytonwebber）

「勵志無四肢運動員」涉嫌車內爭執後開槍射殺友人，並棄屍逃逸：

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同車友人目睹驚慌奔逃

綜合美媒報導，警方表示，這名27歲男子韋伯（Dayton Webber）22日晚間駕駛特斯拉休旅車，載著3名友人外出兜風，途中與坐在副駕駛座的男子韋爾斯（Bradrick Wells）發生激烈口角，衝突迅速升高。警方指出，韋伯疑似在爭執中開槍，當場將對方射殺。

案發當時，後座2人驚慌逃離車輛，韋伯一度要求2人協助將死者拖出車外，但遭拒絕，他隨即將2人遺棄在路邊，之後駕車離開，當時韋爾斯遺體仍在車內。約2小時後，有民眾在當地一處住宅庭院，發現遺體並報警，警方到場後確認死者身份。之後警方在維吉尼亞州一家醫院發現韋伯，立即將其逮捕。

據了解，韋伯曾是擲沙包運動「美國康霍爾聯盟」（American Cornhole League）職業選手，因四肢截肢仍活躍於運動領域而廣為人知，他在嬰兒時期因細菌感染失去四肢，但仍積極參與體育活動，甚至學會以殘肢行走，過去被視為勵志典範。

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