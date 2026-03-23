台30多歲男遭挖眼殘殺 完全毀容棄屍路邊 民俗專家：防冤魂報復
撰文：中天新聞網
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台灣彰化縣員林百果山胡水路旁的產業道路20日下午發生駭人棄屍命案，一名30多歲湯姓男子遭人挖去雙眼、毀容後棄屍路邊。為何死者雙眼會被挖出，台灣民俗專家廖大乙表示，疑犯或許是懂宗教的人，讓冤魂找不到人報復。
一對夫妻前往自家果園巡視，意外發現湯男陳屍在現場，2人目睹這恐怖場景後立即報案，警接獲報案火速成立專案小組偵辦，循線於21日晚間將4名涉案人員拘提到案。
警方圍捕主嫌畫面曝光：
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經檢察官相驗並複訊後，認定張姓及吳姓兩名主嫌涉犯殺人罪嫌重大，已向法院聲請羈押禁見並獲准，另外2名涉案人則各以3萬元（台幣，約7300港元）交保候傳。
警方初步偵查發現，湯男疑似因毒品交易產生糾紛而遭殺害，張、吳兩名主嫌涉嫌找人共同施虐致死。死者臉部遭完全毀容，雙眼更被挖去，死狀相當淒慘。目前案件的詳細犯案經過及動機，仍由檢察官持續深入偵辦中。
針對兇手挖眼的殘忍手法，廖大乙從民俗角度分析，將對方眼睛挖出是為了讓冤魂找不到人，避免死者找上門報復，靈魂也不得超生，因為眼睛是靈魂之窗。但廖大乙也指出，遺體「見天」反而會有無形力量引領，替死者討回公道。
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