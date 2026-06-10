恐怖！印度酒店雪櫃爆炸！20歲廚師爆頭亡　離鄉養家入職僅1個月

辭家謀生竟意外踏上黃泉路！印度某知名酒店發生恐怖奪命工傷意外，1名年僅20歲的廚師被廚房雪櫃爆炸的碎片擊中後腦勺，送院搶救不治身亡。據悉，死者為家中長子，此前喪父，為贍養家庭被迫離鄉，今年5月經親戚介紹入職涉事酒店，任職僅1個月就意外死亡。目前，警方初步判斷肇因為雪櫃雪種缸爆炸，但現場有氣體泄漏痕迹，廚房石油氣樽疑似漏氣，當局正聯同技術專家調查爆炸真正原因及事故經過。



西索迪亞事發時正背對雪櫃工作，不知危險將至。（網上影片截圖）

工傷慘劇 男子入職酒店僅1月遭橫禍

綜合《Bhaskar English》、《Free Press Journal》及《SUBKUZ》等外媒報道，印度發生酒店廚房爆炸命案，死者是1名20歲廚師，名叫西索迪亞（Arvind Singh Sisodia），其父親1年前離世，家中還有2名兄弟姊妹。七個月前，身為長子的他為贍養家庭，隻身來到拉傑果德（Rajkot）工作。

今年5月，西索迪亞經2個表兄弟介紹，在當地1家頗具名氣的酒店「Thakar Ghik」找到1份廚房工，希望能改善家人生活，不料入職僅1個月就遭到飛來橫禍。

西索迪亞在當地1家頗具名氣的酒店「Thakar Ghik」做廚房工。（網上影片截圖）

雪櫃爆炸碎片擊中廚師 送醫不治身亡

事發6月3日下午約3時，酒店廚房雪櫃突然爆炸，強烈的衝擊波導致周圍物品瞬間爆裂，碎片隨之四處飛濺，位於爆炸源正前方的西索迪亞首當其衝。據網傳閉路電視畫面，西索迪亞當時正背對雪櫃工作，不知危險將至，爆炸的瞬間無數尖銳碎片朝他襲來，壓縮機氣缸重擊其腦勺，他隨即失去支撐，整個人向前仆倒、頭部猛力撞向眼前鐵枱，而後倒地不起。現場人員合力將西索迪亞抬起，惟他已不省人事，後背襯衫也被鮮血染紅。受害者隨後被送至當地醫院搶救，因傷勢過重、病情持續惡化，最終不治身亡，家屬將西索迪亞帶回家鄉舉行葬禮。

警初判肇因為雪櫃雪種缸爆炸 詳細原因待查

警方介入調查後，初步判斷事故由雪櫃雪種缸爆炸引起，正聯合技術專家調查詳細原因。