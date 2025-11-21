「保溫瓶爆炸」事件頻傳　勿放進這幾種東西　紅棗枸杞原來極高危

天氣寒冷，保溫杯成為不少人的必備品，不過若使用不當很可能會變「炸彈」。



中國大陸近期發生幾起保溫杯「爆炸」的事件，專家提醒，紅棗、枸杞等易發酵食材，加熱水搖晃後可能會產生大量氣體，密閉時氣壓增大，可能引發爆炸。另外，除垢劑遇到保溫杯內的水垢會發生化學反應並產生出氣體，當密閉時也容易發生爆炸。

天氣寒冷，保溫杯成為不少人的必備品，不過若使用不當很可能會變「炸彈」。（微博@國家應急廣播）

為什麼常見的保溫杯一旦使用不當會如此危險？

熱水+清潔劑、易發酵食品 密閉搖晃恐爆炸

綜合陸媒報導，今年8月大陸黑龍江一名男子，將清潔劑倒入保溫杯後旋緊，不久杯子竟爆炸還直接嵌入牆內；2020年8月，福建一名女子在保溫杯內泡紅棗水，十幾天後擰開瓶蓋時，杯蓋竟直接彈出導致右眼球破裂。

對此，當地消防單位解釋，紅棗、枸杞等食材含糖量高，且可能攜帶微生物，在適宜溫度下長時間密閉浸泡，會發酵產生大量氣體，使杯內壓力迅速升高，開蓋瞬間便容易產生液體噴湧甚至爆炸。

同時，以除垢劑清潔保溫杯也要格外注意。當除垢劑接觸到杯內的水垢後會產生化學反應，並產生大量氣體，若保溫杯為密封狀態，氣體無法排出，杯內氣壓便會迅速升高，當壓力超過杯體極限時，就可能會引發爆炸。而以上發生爆炸的案例都有「用力搖晃」的共同點，保溫杯內充滿大量氣體，且在密閉環境下，搖晃瓶身會使杯內壓力明顯增加，讓杯子更容易爆炸。

消防單位提醒，保溫杯內不要裝入熱水後就立即關閉杯蓋，也不要搖晃裝有熱水的保溫杯；請勿長期存放紅棗、枸杞等易發酵食品；使用除垢劑清潔時，不要擰緊瓶蓋，也不要搖晃杯子。

保溫杯別裝4食品

另外，有些食品也較不適合放入保溫杯保存，如牛奶、豆漿等高蛋白飲品在溫熱環境中極易腐敗，可能引發腸胃不適；茶葉長時間放在保溫杯中等同高溫煎煮，會導致香氣與營養大幅流失；中藥放太久則容易變質；碳酸飲料和果汁具酸性，長期存放可能腐蝕不鏽鋼，造成重金屬溶出。

