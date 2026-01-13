床頭閒置充電寶突自燃爆炸　父親勇撲火保命　網民提議用這物防爆

行動電源（俗稱「尿袋」或「充電寶」）爆炸事件屢見不鮮。有女網民在家中床頭櫃放置充電寶，突然自燃爆炸起火，她嚇到大叫求救，父親衝進來用外套壓住火勢才沒有蔓延開來，最終沒有人受傷。她提醒「即使沒有充電，行動電源也存在風險，請避免放在床邊或靠近易燃物的地方」。事件引來不少網民留言「自己躺着也爆炸，超恐怖的啦」、「記得買防爆袋或是防爆盒放着」。



樓主指家中閒置的充電寶突然爆炸。（Threads@waackwer）

幸而家中當時有人在可撲滅火種。（Threads@waackwer）

閒置床頭櫃充電寶突爆炸

有女網民在Threads上發文及發相，指該尿袋使用約4年，沒有膨脹迹象，近日沒有使用，只是閒置在床頭櫃就突然爆炸。她慶幸當時家中有人，亦慶幸當時母親沒有在旁睡覺，「否則着火點就在她的頭旁邊，後果不敢想」。

有網民認出這款充電寶有被公布召回，「有自燃風險」。（Threads@waackwer）

有網民留言「自己躺着也爆炸，超恐怖的啦」、「這顆有被公布召回，有自燃風險」、「要召回的行動電源都乖乖的回收，不要心存僥倖好嗎？生命最重要」。

網民：放防爆袋保護自己也保護他人

有人認為就算沒有充電也要注意安全，建議「行動電源記得買防爆袋或是防爆盒放着」、「我現在出門辦公、旅遊，行動電源一定都放防爆袋，保護自己也保護他人 」、「要買無插頭的款較安全」。