行動電源自燃爆炸！泰亞航乘客：火燒得比座位還高　滅火影片瘋傳

近來不時發生外置充電器（行動電源／尿袋）於飛機上自燃爆炸事件，近日Threads流傳多段影片，泰國亞洲航空飛往日本北海道的航班上，有乘客的行動電源突然自燃爆炸，有男乘客形容「火勢燒得比座位還高」，機艙濃煙密佈，有女乘客表示「機上都是汽油燃燒的味道，大家都一直咳嗽」，影片見到多名空服員拿着瓶裝水滅火，發文乘客提到最終成功將火撲滅。



有男乘客於12月13日在Threads發文表示，「今天在飛往北海道的班機上，有1名旅客的行動電源突然自燃爆炸，火勢燒得比座位還高」，並指出「整個機艙濃煙密佈又沒有滅火器，大家都以為會死在這班飛機上，幸好最後火勢有被撲滅了，但我的人生跑馬燈已經跑完一輪了」。影片見到，多名空服員拿着瓶裝水滅火。

泰國亞洲航空航班上 行動電源突自燃爆炸

另有1名女乘客同樣於Threads發文表示，「好可怕，起飛到空中開始供應餐點時，突然有不知道什麼東西燒起來，我真的有看到火焰，大概半個人的大小，瞬間機上都是汽油燃燒的味道，大家都一直咳嗽，我差點要嚇哭了，心想說我才剛25歲就要掰了嗎？還好後來火滅下來，沒事真的謝天謝地」。她後來聽說有乘客在飛行期間使用行動電源充電，無奈道「真的拜託有點常識，不要這樣傷及無辜」。

泰亞航：涉事乘客輕微燙傷

根據台媒《中央社》報道，泰國亞洲航空證實為12月13日從台灣桃園機場起飛前往日本北海道札幌的FD242航班，事件發生於飛行途中，經評估確認未影響飛航安全，班機遂依原定時程正常抵達目的地。

泰亞航呼籲乘客應購買合格的行動電源，亦提到該名攜帶行動電源的乘客輕微燙傷，班機抵達後經地面人員確認，並欲協助其送醫，但乘客選擇繼續行程。

根據台北市政府消防局網頁資料，鋰電池起火首先要判斷，到底是哪種鋰電池，若是可以充電使用的鋰離子電池，針對這種類型的火災，水是一個良好的滅火媒介。（「台北市政府消防局」網頁圖片）

鋰電池起火可用水滅火嗎？

事件引來網民熱議，行動電源起火是否適合用水滅火，有自稱任職消防員的網民表示，「鋰離子電池行動電源，起火熱失控，就是要馬上拿礦泉水澆水，放進水桶內泡水」。

根據台北市政府消防局網頁資料，鋰電池起火後，會產生大量熱、煙、有毒氣體，甚至產生爆炸，另外鋰電池因其熱失控特性，難以撲滅，且有重新燃燒的可能性。鋰電池起火首先要判斷，到底是哪種鋰電池，若是可以充電使用的鋰離子電池，針對這種類型的火災，水是一個良好的滅火媒介。