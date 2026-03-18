日本警長偷拍女學生裙底被查　家中驚見「500多張殮房女屍裸照」

有些人，穿着制服是人，脱下制服是鬼。但日本最近曝出的這個案子，讓人細思極恐——這位老哥穿着制服的時候，好像也不是個人。事情發生在東京，警視廳綾瀨警署的一名巡查部長，52歲，老警察了。這個職位在日本警銜裏算中層，有點小權力，通常也是讓人高看一眼的存在。但就是這麼個快退休的「老公安」，最近被起底，罪名讓人後背發涼。



故事的開端，去年9月，埼玉縣的一個車站裏。這位52歲的老警察，沒有去巡邏，也沒有維持秩序，而是鬼鬼祟祟地跟在女高中生後面，把手機伸進了人家的裙底。這種「痴漢」行為在日本是過街老鼠，哪怕你是警察，當場就被按在那了。一開始，大家都以為這就是一起中年大叔精蟲上腦的普通猥瑣案，最多就是脱了那身皮，進去蹲幾天。但誰也沒想到，這一抓，竟然捅了一個「馬蜂窩」。

警方在搜查他家的時候，打開電腦硬盤，在場的年輕刑警估計倒吸一口涼氣——這哪是硬盤，這簡直是一個私人的、冰冷的「太平間檔案庫」。裏面整整齊齊存着500多張照片。不是風景，不是美食，也不是愛情動作片，而是貨真價實的、冷冰冰的女性遺體照片。經查，這些照片最早可以追溯到2009年，一直持續到2022年。跨度整整14年。

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這意味着什麼？意味着在這14年裏，這位巡查部長利用自己在多個警署擔任鑑定人員的職務便利，只要一遇到有女性遺體送進太平間進行司法解剖，他就會悄悄掏出私人手機，對着那些已經逝去、無法開口的女性，按下快門 。這不僅僅是偷拍。據調查，受害者至少有20多人。他甚至還把其中一些照片打印成紙質版，像集郵冊一樣收藏起來，帶回家慢慢欣賞 。面對審訊，他的理由簡單粗暴，甚至懶得找藉口：

就是為了滿足我的性慾。

更讓人細思極恐的是時間線：從2009年到2022年，整整14年，他為什麼沒有被發現？

如果不是因為那次在車站管不住自己的下半身，跑去偷拍女高中生裙底被抓，這些藏在硬盤深處的秘密，可能永遠都不會重見天日。也就是說，如果不是他自己作死，他甚至可以帶着這500多張照片安穩退休，拿着養老金，在家慢慢回味這幾十年的「收藏」。

這引發了日本網友的集體討論。有網友直接把矛頭指向了警察系統的自查能力：

也就是說，要不是他當痴漢被抓，現在還在職呢。

還有網友對「為了滿足性慾」這個動機展開了生理和心理的雙重吐槽：

對着遺體都能興奮，這是什麼癖好？這完全就是病態吧。

更有網友從受害者家屬的角度表達了憤怒：「一想到如果是我家人的遺體，被存在這種大叔的手機裏，我就毛骨悚然。」

當然，也少不了一些見慣了日本警界醜聞的「老油條」網友的冷嘲熱諷：「又是警察啊。要是把全日本派出所的背後都查一遍，不知道能揪出多少變態來。」

雖然這話有點地圖炮，但結合這幾年的新聞——警察偷拍、警察偷女性內褲、警察在警署廁所裝攝像頭——真的讓人對日本警察的信任感跌到冰點 。

目前，這位52歲的老警察已經被免職，並被以違反《兒童色情禁止法》和盜竊等罪名函送檢方 。警視廳高層也出來鞠躬道歉，說着那些萬年不變的套話：「傷害逝者尊嚴，辜負民眾信任，深表歉意，將加強監督……」

但願這次，日本警方不僅僅是開除了一個「老色魔」，而是真的能去查一查，他的硬盤裏，還有沒有跟同事「交流」的痕跡；他的那些「癖好」，是不是僅僅是個案。畢竟，陽光照不到的地方，腐爛的往往不只是一個人，而是一整塊地板。

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