整形狼醫9年迷姦兼偷拍21女　病人護士全遭毒手　受害者最小僅9歲

日本東京一名整形外科醫生趁麻醉、安眠藥發作時對女性患者及護理師實施性侵及猥褻，9年內有多達21人受害，其中4人當時還未成年，包括年僅9歲女童。



東京地方法院上月對該男子判處有期徒刑25年。

示意圖（Unsplash@César Badilla Miranda）

趁麻醉伸狼爪 9年21女受害

據《讀賣新聞》報導，被告竹澤章一（46歲）曾任東京江戶川區一家整形外科診所主任，東京地方法院3月11日判決書指出，竹澤在2013年8月至2022年5月期間，在其工作的多家醫院（包括涉案診所）和家中，對21名女性（當時年齡在9歲至33歲之間）實施性侵犯和猥褻行為。

21名受害者中有17人是被告竹澤的病人，他們在接受整容手術麻醉後處於無力抵抗狀態時遭到傷害。被告還用手機拍攝犯罪過程，包括用下半身壓住一名12歲女孩，以及觸摸一名15歲女孩的胸部。

其餘4名受害者均為該醫院的護理師和行政人員。由於被告竹澤在用餐時給她們服用了安眠藥和其他藥物，導致她們無法抵抗性侵犯和猥褻行為。

在竹澤一系列犯罪中，同一名女性多次受害，法院認定被告犯下共31項罪行。地方法院主審法官青木美香強烈譴責其犯案罪行，稱：

這些罪行惡意卑鄙，被告利用其醫生身份實施犯罪。他為了滿足自己的性慾，完全無視受害者的尊嚴。

她還指出，這些罪行明顯屬於慣犯行為，被告道德感嚴重麻木，因此判處被告25年有期徒刑，而檢方要求判處27年。

竹澤章一在公審中承認了起訴事實，但對地方法院判決不服，已向東京高等法院提出上訴。據辯護律師稱，上訴理由是量刑不當。

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