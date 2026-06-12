求婚短片意外爆紅　準新郎褲襠「凸起」成網民焦點：男人能屈能伸

原本是一段浪漫到讓人落淚的求婚影片，沒想到上傳網路後，網友討論的焦點卻完全歪樓。一對美國情侶分享求婚過程，本想紀錄人生重要時刻，結果影片意外因為準新郎疑似「搭帳棚」爆紅，短短幾天就累積超過1900萬次觀看。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，女子戴維斯（Mackenzie Davis）日前在TikTok分享男友阿雷東多（Evan Arredondo）的求婚影片。兩人從朋友開始發展成戀人，還曾為了彼此兩度跨州搬家。求婚當天是他們的交往三周年紀念日，阿雷東多單膝下跪、含著眼淚向女友告白，畫面充滿真摯情感。

女子戴維斯（Mackenzie Davis）日前在TikTok分享男友阿雷東多（Evan Arredondo）的求婚影片。阿雷東多單膝下跪、含著眼淚向女友告白。然而影片曝光後，網友的注意力卻被阿雷東多褲子上的「突起」給吸引。（Instagram@mackenziedaviz）

男子單膝下跪、含著眼淚向女友告白，網友的注意力卻被男子的「突起」吸引：

+ 3

然而影片曝光後，網友的注意力卻被阿雷東多褲子上的「突起」給吸引。許多人在留言區開起玩笑，讓這段影片迅速在各大社群平台瘋傳。不只TikTok觀看次數突破150萬次，Instagram更超過1800萬次。有網友說：

「最喜歡『能屈能伸』的男人了」

「你拿『槍』指著她，她當然只能say yes啊」



還有人問：「那是戒指盒嗎？」

面對突如其來的爆紅，阿雷東多坦言，自己和未婚妻在上傳前完全沒注意到這個畫面，更沒想到影片會引發如此熱烈討論。雖然不少網友調侃阿雷東多是不是太興奮起了反應，但更多的是被他們真情流露感動的網友。有人留言表示：「會表達感情的男人真的很有魅力。」也有人說：「如果我未來老公求婚時不感動落淚跟起反應，我就不要了。」

有網友試圖替男子平反，說大家看到的可能是泳褲內部網布設計造成的視覺效果。兩人對此沒有特別說明，對於網路上的玩笑與調侃不放在心上。阿雷東多認為，這次爆紅帶來的正面影響遠多於負面影響，也讓更多人看見兩人的愛情故事，非常樂見影片瘋傳。

延伸閱讀：前水族館女員工被男友驚喜求婚 瘋傳白鯨「驚訝到O嘴」完美助攻

+ 14

延伸閱讀：

不是吃夠5蔬果就好！研究揭「一類水果」更護心 死亡風險最多降近3成

不捨愛犬離世！ 英國女子把骨灰刺進眼線：想讓牠繼續看世界

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】