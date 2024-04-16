俄美女帶畢生積蓄去台灣「向無業窮男求婚」：沒關係，我養你就好

俄羅斯女子Mila分享自己帶所有存款到台灣，在台灣男友最潦倒時跟他求婚，「他那時沒工作沒錢，我跟他說，『沒關係，我養你就好』」。



而現在兩人也結婚，她變成台灣媳婦，過著幸福快樂的日子。

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Mila接受《不要鬧工作室》訪問指出，她2017年去北京學中文，2019年偶爾會用Tinder交友軟件，但不知道為什麼系統幫她連結到一個住在台北的台灣人，兩人一開始先聊藝術，結果發現有很多共同點。

Mila說，聊天兩個月後，她到台灣旅行，第一次跟對方見面，「在5天裡，他就偷走我的心了，於是我們開始正式交往」。

但她後來得回上海，因在那邊還有工作，沒過多久疫情就開始。

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Mila回憶，男友叫她到台灣比較安全，「他當時不知道，但我其實已深深愛上他」。

在那時，男友還沒有一份正式工作，也沒有錢，只有一份實習工作，「所以我決定帶我所有存款來台灣，跟他在一起」。

「很多人覺得這是很危險一個舉動」，Mila表示，畢竟兩人也才交往幾個月，但身為金牛座，「當我們知道的時候，我們就是知道，意思是我已經確定他是我的那個唯一」。

Mila提到，但她剛搬到台灣時，一開始的情況並沒有很舒服，兩人擠在一個很小的公寓，她出錢買食物和一些東西，當時自己也無法找到一份真正工作，存款很快就燒完：「但我相信只要不放棄，事情會有好轉時，事實上也是如此。」

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Mila指出，過了1、2年後，對方找到一份很酷的設計工作，現在她也有自己的事業，兩人很幸福結婚：「我媽之前常講，不要因為對方財富而嫁給他，因為那些東西有天可能會不見。妳要因為對方個性而嫁，因為那些特質會一直存在。」

Mila說，自己婚後很幸福：「我老公跟我很像，很放鬆、善解人意、體貼，全包了！我不想除了我之外，有人把他拿走。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】