男友求婚成功　隔天要求AA分攤鑽戒酒店佈置　女生問：這婚該結嗎

近年來，舉辦婚禮的開銷不僅逐年增加，整體費用也持續飆升，令許多年輕情侶感到壓力倍增。然而，近日有一位網友在社交平台上匿名投稿，透露交往五年的男友，竟然提出要AA制分攤求婚費用！



不少網友看完後紛紛表示震驚，直言婚禮可以從簡、舉辦能力範圍內的儀式無可厚非，但連求婚都要算得如此精細，實在太不浪漫了！

根據網友匿名投稿，她與男友交往五年來一直以AA制的方式相處，也習慣日常生活中的各自分擔開銷。然而在求婚當天，男友不僅預訂了豪華五星級酒店，還準備了大花束，以及一枚1卡鑽戒，讓她感受到對方滿滿的誠意。

同場加映：別為寂寞而愛！感情不該將就的4個理由：想被愛換來長期的後悔（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

但是，浪漫只維持了一晚，第二天男友卻主動找她談起求婚當天的開銷問題，不僅詳細列出酒店、鮮花、佈置等項目的費用明細，甚至連鑽戒和佈置道具的費用也要求對半分攤，理由是：「結婚是兩個人的事」，原本浪漫的求婚竟然也變成了要對賬的項目，讓她感到失望又心寒。

這位網友表示，她並不是不願意負擔求婚當天的部分開銷，只是男友竟然連求婚這一人生中象徵浪漫與承諾的重要時刻，都要精確的「對半計算」。因此，她忍不住在社交媒體上發文求助，無奈寫道：

這樣的婚，我真的該結嗎……

不少網友看到這則投稿後，紛紛表示「傻眼到不行」，完全無法理解男方的思維方式。

有人更直言諷刺：

「這樣斤斤計較的男友竟然還能交往五年，真的是奇蹟」



還有網友吐槽道：

「Kiamsiap又要Hamsap」

「那以後生孩子是不是連痛都可以對半分」

「如果打算生兩個小孩，那一人負責一個比較公平」



更有網友一針見血指出：

「現在求婚就這樣計較，以後婚後生活肯定只會更難相處」



評論區幾乎是一面倒地勸網友儘快看清現實，果斷結束這段感情。

同場加映：小矛盾長期忽視易導致分手？從心理學理論「破窗效應」5點看愛情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

【本文獲「Goody25」授權轉載。】