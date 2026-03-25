周杰倫推新歌首曝光求婚昆凌細節　包英國古堡請臨記做戲險些告吹

天王周杰倫3月24日在台北松仁威秀TITAN廳舉辦新專同名新歌《太陽之子》MV全球首映暨專輯記者會，活動上他分享這次新歌中，有一首是浪漫幸福的歌曲，更自曝將會公開自己當年真實的求婚影片，引全場驚呼連連，他也首度曝光了求婚昆凌的超甜細節。



周杰倫分享因為之前出了《告白氣球》後，不少人會在婚禮上放這首歌：

我就想說要寫一首就是，大家婚禮除了《告白氣球》，還可以有另外一首歌曲，所以就寫了首很幸福的歌曲。

周杰倫與昆凌（IG@jaychou）

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當歌曲出來後，腦中又冒出好像可以將自己當年私藏的求婚影片公開：「這故事真的是我自己覺得超有趣的！」

周杰倫興奮分享，當年為了跟昆凌求婚在英國租下了古堡，但其實那古堡原本是完全沒有人住的：「裏面的人全部都是我去找演員演的，連餐廳的裏面的人都是演的。」他還精心安排了完整的情境，沒想到當他跟昆凌說時間差不多要下去吃飯時，昆凌因為舟車勞頓一度不想下樓，讓他心想：「那我這整個戲不都白弄了嗎？古堡都白租了！」超真實心聲笑翻全場。

一旁的主持人阿Ken對於周杰倫願意公開求婚過程感到相當驚訝，周杰倫坦言，以前的他的確對於私生活是不願意透露的：「但到一個年紀我覺得，哎可以跟歌迷朋友一起分享，因為大家都像朋友一樣。」

周杰倫受訪時被問到求婚細節笑說，當初在寫這首新歌時，沒想過會有想把自己求婚畫面放進來的點子：

但因為跟這個歌曲真的太搭了，那我就覺得這樣的話，就把之前的求婚影片分享給大家，我覺得這個大家可以期待一下，我覺得很有趣。

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