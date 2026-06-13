錦上路殘廁傳出啪啪聲！途人質疑「應該好火緊」　網民：可能拍蚊

本港當年曾爆出女藝人與男子「殘廁Gathering」，事件引來各界關注。有網民於今年6月12日在Facebook群組「錦上路之友」上載1段影片，可見是在無障礙廁所外拍攝，聽到廁所連續傳出「啪啪聲」，懷疑發生活春宮事件，但無法確認內裏情況。



樓主指拍攝時間為凌晨約零時30分，地點是八鄉錦上路吳家村近新馬路的無障礙廁所，質疑有人「應該好火緊（緊火）」，又指明白「香港地方好細，房屋需求好大」，強調若下次遇到同類事件，一律報警處理。



樓主12日凌晨在facebook群組「錦上路之友」發帖，標明「本片內容音效有不雅成份」，殘廁內則傳出「啪啪聲」，他批評如有下次會報警處理，「我知香港地方好細房屋需求好大，揀都揀啲偏僻既地方啦」。

其實做咩啫？我淨係聽到啲聲打蚊，冇片冇真相！ 網民

網民質疑只有啪啪聲

影片引來許多網民留言，但大家都質疑只有「啪啪聲」，沒有影到當事人，笑言「無結尾你講乜都得㗎啦」、「其實做咩啫？我淨係聽到啲聲打蚊，冇片冇真相」、「定係冷氣機滴水聲？」、「會唔會呀？又熱又多蚊」。

樓主在八鄉錦上路吳家村近新馬路的無障礙廁所外拍片，聽到連續傳出啪啪聲，但不知內裏情況。（Facebook群組「錦上路之友」影片截圖）

有機會觸犯有違公德罪行

片中殘廁屬於公眾人士可以使用，所以理應被介定為公眾地方。根據香港大學法律與科技研究中心，有違公德罪行並未明文列於香港成文法中，反而是依循普通法原則進行檢控，適用於所有非常可恥、有違公德、冒犯及令人厭惡、敗壞道德，以及有傷風化的行為，重點在於被告的行為及公眾對被告行為的觀感，法庭在考慮公眾對被告行為的觀感時，會採用社會上一般有合理思維人士的標準。

許多網民笑言「無結尾你講乜都得㗎啦」、「其實做咩啫？我淨係聽到啲聲打蚊，冇片冇真相」、「定係冷氣機滴水聲？」、「會唔會呀？又熱又多蚊」。（AI生成圖片）

由於這是普通法罪行，本港並沒有任何法例訂明刑罰。根據香港法例第221章《刑事訴訟程序條例》第101I條，如果任何罪行的刑罰並沒有由任何香港法例訂出，最高刑罰為監禁7年。

有違公德罪行最高刑罰為監禁7年。（AI生成圖片）

控方證明被告作出行為令其他人指控有違公德

控方必須證明被告人是在公眾地方進行有關行為，換言之，其他公眾人士確實有機會目睹被告人的所作所為。被告行為必須是十分下流、猥褻或令人厭惡至傷風敗俗的程度，但控方毋須證明目睹被告行為的人士感到被冒犯。控方只要證明被告作出該等行為，致使其他人指控被告有違公德，便已足夠。

（Facebook群組「錦上路之友」）

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