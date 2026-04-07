有片│旺角4女子踎街圍食榴槤！動作震撼網民斥不雅　美貌反成焦點

【香港旅遊／香港美食】復活節連同清明節長假期，不少旅客來港旅遊「掃街」品嚐香港地道小吃美食，食法卻惹來爭議。本港Facebook群組、Threads瘋傳影片，旺角廣東道街頭有4名年輕女子蹲下圍食1個榴槤，狀甚享受。



有網民看後批評4人行為不雅，「真係好肉酸」、「阻住條街」、「搵個公園仔坐低食唔得咩」；亦有網民認為「無留下垃圾就無問題」。也有大批網民關注4名女子美貌，「好看，靚女」、「咁靚女無所謂啦」，惟有網民反駁「幾靚都冇用」。



旺角廣東道街頭有4名年輕女子蹲下圍食1個榴槤，狀甚享受。（Threads@billy_chan314）

本港Facebook群組「車cam L（香港群組）」及Threads於4月6日（星期一）流傳影片，顯示旺角廣東道街頭有4名年輕女子蹲下圍着進食1個榴槤，留言「美食梗係要同朋友分享」、「真係咁好食？」。

旺角4美女踎地徒手食榴槤

影片長15秒，見到當時天色已黑，旺角廣東道排檔旁邊街道上，有4名分別穿裙或短褲的女子蹲在地上，慢慢打開放在地上的榴槤包裝紙，然後徒手逐一取出榴槤肉進食，看似相當美味。

4名女子蹲在地上，慢慢打開放在地上的榴槤包裝紙，然後徒手逐一取出榴槤肉進食。（Threads@billy_chan314）

4名女子蹲在地上，慢慢打開放在地上的榴槤包裝紙，然後徒手逐一取出榴槤肉進食。（Threads@billy_chan314）

4名女子蹲在地上，慢慢打開放在地上的榴槤包裝紙，然後徒手逐一取出榴槤肉進食。（Threads@billy_chan314）

網民爭議：行為不雅 vs 無留下垃圾就無問題

影片引來網民爭議，有網民批評4人行為不雅，「真係好核突」、「阻住條街」、「點解咁鍾意踎」、「食唔緊要，唔好踎喺度啊嘛」、「附近應該有公園㗎！」、「咩料呀……搵個公園仔坐低食唔得咩」。但亦有網民認為「無留下垃圾就無問題」，批評是「小題大做」。

4女子美貌成焦點：幾靚女

也有大批網民「錯重點」關注4名女子美貌，「好看，靚女」、「幾靚女」、「咁靚女無所謂啦」，惟有網民反駁「真係幾靚都冇用」。

大批網民「錯重點」關注4名女子美貌。（Threads@billy_chan314）

亂拋垃圾、阻街可罰款或監禁

在香港，沒有法例明確禁止市民「在街上食東西」，不過如果在街道進食造成環境衛生問題或阻礙他人，可能會觸犯法例，例如香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，亂拋垃圾定額罰款3,000元。

另根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4A條「公眾地方造成阻礙」，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，即屬犯罪，可罰款5,000元或監禁3個月。