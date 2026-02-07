巴士人肉座位？城巴中年婦坐大叔大腿　腿張開姿勢遭斥不雅：核突

搭乘公共交通工具不應「自設座位」！有城巴女乘客坐在上層時，目擊一對中年男女共座1個座位，其中大叔坐於位上，女子則擘開雙腿、背對大叔坐到其大腿上，大叔則從後伸手，把手掌放在女子的盤骨位置。2人坐姿顯得不雅，引來旁邊阿伯投來異樣目光。



有網民斥女子和大叔坐姿核突，亦擔心會造成危險，「佢咁樣，重煞向前（會）跌咗落去樓梯」，認為乘客可向車長反映，「司機要叫佢落嚟先可以開車」。



城巴上層疑滿座 女子擘開雙腿坐男士大腿

目擊事件的女乘客在threads帳號上傳照片，顯示有2名中年男女坐在城巴巴士上層樓梯後方的座位，未知是否因全層滿座，2人竟同坐一個座位，而且姿勢顯得不雅，其中大叔坐在位子上，而女子身穿着緊身透薄白色上衣、胸圍亦約隱約現形，她擘開雙腿坐在大叔的大腿上，然後伸手緊握前方扶手，大叔的手則放在女子的盤骨位置；而坐在旁邊的阿伯貌似投來詫異的目光。

乘客公審：本身個女人仲要企喺度

樓主當時坐在該2名中年男女左後側的座位，見到該情況後拍下照片，續指當時該女子在上層「仲要企喺度」，其間有乘客下車，男子隨即拉着女子坐下，並讓她坐在自己的大腿上。樓主揶揄政府即使推出安全帶法例亦無用，若然有類似乘客上車，根本同樣危險。

網民斥坐姿危險兼核突：企下唔會死

相片被轉載至其他社交平台，不少網民批評相的女子和大叔妄顧安全，「企下唔會死」、「佢咁樣，重煞向前（會）跌咗落去樓梯」。另有留言直指2人坐姿「核突」，「無邊界（感）、不尷尬、不知醜、無儀態…」、「沒有他們做不到，只有你想像不到」。事實上，為了行車安全，巴士上層是不容許乘客站立。

文化差異？ 估計兩人遊客籲體諒

惟有人猜測2人或是遊客身份，認為毋須太大反應，「文化差異啦」、「大陸嘅巴士都係咁坐」、「情趣吧」，不過乘客發現同類情況，其實可向車長反映，「司機要叫佢落嚟先可以開車」。

