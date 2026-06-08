醒晨之選？清晨搭港鐵遇男子懶理乘客看AV　網民：咁都enjoy到？

在公眾場所或公共交通工具，請勿看成人影片（AV）以免令人尷尬！有港鐵乘客在網上群組貼相，指清晨乘車上班時在車廂發現有男子勸看成人影片，其間留意到對方不停倒帶、快轉，形容對方「仔細對每個細節都反覆推敲」。有網民覺得男子懶理他人感受，「真係希望佢睇到你個post，知道個醜字點寫」，但有人予以諒解，「人哋起碼叫帶住Headphone睇，好過放大聲音播」。



清晨時段搭港鐵 車廂驚見男子看AV

目擊乘客在facebook群組「東涌friends club」上傳1張照片，指近日清晨時段搭乘港鐵東涌線列車，發現1名戴無線耳機的男子站在車廂內，手持電話公然觀看成人影片。從男子的電話畫面顯示，1名女士呈趴跪姿勢，後方有名黑人男士，雙方正在性交，而當時附近有不少乘客，若然被人發現，難免惹人尷尬。

佩戴耳機的男子站在車廂內，手持電話公然觀看成人影片。（「fb＠東涌friends club」圖片）

男子反覆倒帶兼快轉 無視四周乘客

樓主透露，當時車廂人來人往，但對方卻能全神貫注研究手機的愛情動作影片，形容他「仔細地倒帶、快轉，對每個細節都反覆推敲，專注程度令人驚訝」，又揶揄「小弟真係第一次親眼見到有人對電影咁執著，係佢家人朋友同事親戚嘅，記住幫我讚吓佢」。

網民好奇：咁嘅環境都enjoy到？

有網民批評男子懶理他人感受，「用咩電話？好清楚喎」、「咁嘅環境都enjoy到嘅咩」、「真係希望佢睇到你個post，知道個醜字點寫」、「東涌站有條四眼佬成日企喺月台睇愛情動作片，仲要開（到）好大聲！播啲聲出嚟喺到睇路人反應」，但有留言表示體諒，覺得對方至少有佩戴耳機，「人哋起碼叫帶住Headphone睇，好過放大聲音播」。

（facebook「東涌friends club」）