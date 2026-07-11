不滿室友貓亂便溺！澳洲中國留學生毆貓致穿肺安樂死　罪成免坐監

澳洲發生涉及中國留學生、情節駭人的虐畜案！當地阿德萊德地方法院早前審理案件，指阿德萊德大學（The University of Adelaide）1名中國男生因室友飼養的貓在屋內亂排便，一度情緒失控，殘酷地打貓，令其肺部穿洞、下顎骨碎裂。虐貓期間，男生曾向室友發出致歉的短訊，坦言自己行為失控，事後深感懊悔，與室友同送貓就醫，惟貓隻傷勢過重只能人道毀滅。



法官綜合被告無案底、犯罪動機、主動認罪悔過等情節，裁定虐畜罪成，但准許被告簽署「行為良好擔保」（Good Behaviour Bond）後離開法庭，毋須坐監。不過，法官作出警告，指虐待動物往往是傷害他人的開端。



22歲被告趙天曉於2024年持部分獎學金從中國赴澳留學，就讀於阿德萊德大學量子力學專業，受審後離開法庭。（《NewsWire》影片截圖）

不滿貓屋內便溺 華人學生情緒失控暴虐貓

據《THE AUSTRALIAN》等澳洲媒報道，虐貓罪成男子趙天曉22歲，於2024年持部分獎學金從中國赴澳留學，於阿德萊德大學（University of Adelaide）攻讀量子力學專業，案發時與室友及4歲家貓Ozai同住。事發於2025年3月30日，趙天曉發現貓在洗衣房、車庫隨地便溺，其後情緒失控對貓施以腳踢及重擊。

案發時趙天曉與室友及1隻4歲家貓Ozai同住。示意圖。（AI生成圖片）

貓又在屋內拉屎，我正在處理，聲音太大了，不好意思。 趙天曉短訊告知室友

施暴期間短訊致歉 自認情緒失控動手

身處樓上的室友突然聽到樓下傳來一陣騷動，隨即收到趙天曉的致歉短訊，稱「貓又在屋內拉屎，我正在處理，聲音太大了，不好意思」。其後趙天曉更直接向室友坦白：「我控制不住自己，我打了牠，我失去了控制，我很抱歉。」

我控制不住自己，我打了牠，我失去了控制，我很抱歉。 趙天曉坦言行為失控

貓隻全身多處重傷 無法治癒被迫安樂死

室友急忙下樓查看，Ozai已奄奄一息、不斷咳血，2人立刻將貓送醫。獸醫檢查發現，貓肺部穿孔、下顎骨折、體內大量出血，因傷勢過重無法治癒，最後只能執行安樂死。

被告方辯：無案底非有意虐殺 一時衝動事後懊悔

趙天曉承認虐待動物致其重傷，其辯護律師求情指，「被告（趙天曉）無任何案底，並非有意殺貓，只是一時魯莽衝動，事後他亦深感懊悔，協助送貓就醫並承認控罪，此事將嚴重影響他的學業與人生，他已吸取教訓」。

當地媒體在法院外追訪趙天曉犯案感受，惟他拒絕回應及迅速離開。（《NewsWire》影片截圖）

虐畜罪成 獲准簽擔保毋須入獄

法官接納被告辯護律師的求情，裁定趙天曉罪成但准許他簽署「行為良好擔保」後離開，毋須即時入獄。惟法官庭上直言「我不明白你為什麼要對那隻毫無反抗能力的動物做出這種事」，並警示被告注意自身潛在的暴力傾向「我見過某些人一開始只是虐待動物，後面就演變成傷害人類，你今後應該多加注意這件事」。

當地媒體在法院外上前追問趙天曉犯案感受，惟他拒絕回應，然後迅速離開。（《NewsWire》影片截圖）

據悉，趙天曉目前尚有1年課程方能畢業。案件宣判後，有當地媒體在法院外上前追問其犯案感受，惟他拒絕回應，然後迅速離開。

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