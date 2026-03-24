日公園爆虐待動物疑雲 大批猴子慘變螢光綠色 官方急解畫揭真相
撰文：中天新聞網
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日本鳥取縣米子市湊山公園的猴群身上出現綠色顏料，在社交平台上引發大量討論，更有網友質疑公園管理當局是否對動物進行不當對待。
但經查證，這些顏料實際上是公園進行數量管理的必要措施。
顏料標記以掌握猴群數量
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公園管理單位米子市都市整備課說明，為了確保猴群的安全與妥善管理，工作人員在進行數量確認時，會依序對已確認的個體塗上綠色或藍色的顏料作為標記。根據擔當者的推測，第三周進行的數量確認時所塗抹的顏料至今仍未完全脫落。 使用的塗料具有多項安全特性。都市整備課表示，這些塗料採用水性配方，能夠自然脫落，即使猴子不慎誤食也不會造成危害。
目前湊山公園共管理37隻猴子。 導入顏料標記制度的契機源於去年發生的脫逃事件。米子市指出，2025年7月間，為進行飼育設施內池塘的清掃工作，工作人員開啟了後台區域的門扉，不料有隻猴子趁機進入後台，隨後從飼育員身後脫逃，最終被重新捕獲。為防止類似狀況再次發生，公園決定採取更嚴格的管理措施。
使用顏料標記之後，即使在僅有一個展示室的場所，公園也能夠安全且確實地掌握猴群動向。猴群數量確認現已納入年度例行工作，每年進行兩次。這套制度的實施，使公園得以在兼顧動物福利與遊客安全的前提下，維持更加完善的管理體制。
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