印尼新人婚禮回禮竟送盒裝「染色活小雞」 惹全網怒轟虐待動物
撰文：聯合新聞網
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現代人舉辦婚禮，通常會準備精緻的「婚禮小物」來感謝遠道而來的親友。
然而，印尼一對新人竟準備了一隻隻被染成五顏六色的「活體小雞」作為伴手禮。這些小雞被硬塞在狹小的紙盒中分送給賓客，畫面曝光後立刻在網絡上瘋傳，引爆大批網友怒火，痛批這根本是公然虐待動物。
印尼一對新人竟準備了一隻隻被染成五顏六色的「活體小雞」作為伴手禮：
綜合星洲網與當地媒體報導，這場於印尼未公開地點舉辦的婚禮，新人為了給與會賓客一個「特別的驚喜」，特地準備了盒裝的活體小雞作為答謝禮。從網絡上流傳的影片畫面中可以看見，這些小雞的羽毛被人工染成了極不自然的鮮豔色彩，包含亮黃色、橘色、綠色等。
更令人傻眼的是，這些染色的活體小雞被分裝在狹小的棕色小紙盒裡。賓客剛拿到手時，乍看之下還以為是某種色彩繽紛的絨毛玩具，直到仔細觀察並發現盒子裡的物體會微小竄動，才驚覺裡面裝的竟是一隻隻活生生的小雞。
殘忍影片流出後，大批網友在影片下方怒轟新人的做法「太殘忍」、「極度缺乏同理心」，認為將脆弱的活體動物當作贈品隨意分發，完全沒有顧及小雞後續的死活與照護問題。更有動保人士與網友擔憂，小雞身上鮮豔的人工染劑恐含有毒性物質，嚴重危害其健康，痛批這對新人「把生命當成玩具」。
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