性愛前總「被男友逼喝水」　她好奇越想越怪　婦科醫生揭驚人好處

網絡上一名女網友分享，男友每次性行為前都會主動遞水、提醒她多喝，起初以為只是體貼，但發生太多次後開始好奇背後原因。婦產科醫生對此解釋，性行為前喝水確有醫學根據，有助降低泌尿道感染風險。



台灣新竹市國泰醫院婦產科主治醫生張瑜芹指出，性行為前喝水除了補充水分，更重要的是方便事後排尿，有助將尿道中的細菌沖出。她說明，男女私密處容易聚積細菌，加上陰道、肛門菌種不同，性行為若不注意清潔，容易增加陰道或尿道感染機率。

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醫生建議，性行為前後應做好5個步驟：

1. 事前洗澡，減少細菌帶入尿道的機率；

2. 事前刷牙，降低口腔細菌造成感染的風險；

3. 事前喝水，為事後排尿做準備；

4. 事後上廁所，以排尿沖走尿道口殘留細菌；

5. 事後簡單沖澡，以清水沖洗下體、保持私密處乾爽。



張瑜芹強調，養成性行為前後的清潔習慣，是保護雙方私密部位健康的重要措施，尤其是有反覆尿道感染困擾的族群，更應特別留意這些衛教原則。

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【本文獲「引新聞」授權轉載】

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