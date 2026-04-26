研究：每月射精21次可降33%前列腺癌風險　醫生揭各年齡黃金次數

性生活頻率不只關乎伴侶關係，更與男性健康息息相關。台灣泌尿科醫生呂謹亨引述多項研究指出，規律射精對心血管保健與前列腺健康均有正面助益，且每月達到特定次數的男性，罹患前列腺癌的機率可顯著下降。



根據《美國心臟病學期刊》研究，每週性行為達2次以上的男性，與每月不足1次者相比，罹患心臟病風險降低約45至50%。呂謹亨醫生解釋，性行為屬於輕度有氧運動，每次可消耗約60大卡熱量，並能促進腦內啡分泌、減輕壓力、強化免疫力。

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在前列腺保健方面，哈佛大學一項長達18年的大型追蹤研究發現，每月射精達21次以上的男性，與每月僅4至7次的族群相比，罹患前列腺癌風險降低19至33%。醫生分析，規律射精可幫助前列腺排出廢物與潛在致癌物，同時活化荷爾蒙調節機制、改善骨盆腔血液循環。

針對各年齡層體能差異，呂謹亨醫生也提供每月建議目標：40多歲男性建議每月12至18次；50多歲者建議8至12次；60歲以上長者則可維持每月6至10次。

此外，醫生提醒，勃起功能障礙往往是動脈硬化、冠心病或高血壓的早期警訊，男性若有相關症狀應儘早就醫，不應因羞於開口而錯失黃金治療時機。日常也應少吃加工肉品、減少動物性脂肪攝取，搭配規律運動與戒煙，才能全方位守護男性健康。

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