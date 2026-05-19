愛愛力不從心？醫推「最高CP值」天然處方：規律運動勝過保健食品

許多男性出現體力下滑或勃起功能障礙（ED）徵兆時，第一時間都會想找仙丹妙藥，但台灣泌尿科醫生蘇信豪指出，「運動」其實才是CP值最高、最天然的男性處方箋，比起依賴保健食品或藥物，規律的身體活動才能真正找回活力。



蘇信豪在Facebook專頁分享，本週門診來了1位40多歲的爸爸，焦急詢問重振雄風的秘訣。當醫生反問對方「最近一次流汗運動是什麼時候」時，對方愣住笑稱「大約是10年前」，醫生強調這正是問題所在，運動對男性健康的幫助超乎想像。

運動對男性健康的幫助超乎想像。（示意圖/unsplash@deonblack）

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醫生進一步分析運動有助於性功能的4大關鍵。第1，能打通血液循環。陰莖勃起本質上是血管充血過程，規律有氧運動可強化心肺功能與血管彈性，當全身循環順暢，自然能順利充血。第2，運動是天然的睪固酮推進器，重量訓練與高強度間歇運動（HIIT）能有效刺激男性荷爾蒙分泌，幫助維持性慾與性生活品質，同時改善男性更年期症狀。

第3，運動能幫助遠離三高沉默殺手。高血壓、高血糖與高血脂會嚴重破壞血管內皮細胞，許多ED患者背後都隱藏代謝症候群問題，透過規律運動可有效控制相關指數，從根本減少血管病變風險。第4，運動還能釋放壓力、改善睡眠品質，避免長期疲憊與焦慮拖累性表現。

蘇信豪呼籲，與其在保健食品櫃前舉棋不定，不如踏出家門開始走路、慢跑或重訓，每週累積至少150分鐘中強度運動，搭配充足睡眠與均衡飲食，才是經科學驗證的男性保養之道。對於有勃起困擾或長期疲倦的患者，仍建議先就醫評估，由醫生判斷是否需要進一步治療，避免延誤病情。

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