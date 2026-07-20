英女戴隱形眼鏡洗臉　角膜遭「寄生蟲吃出破洞」　瞳孔全白恐摘眼

英國一名47歲女子不慎跌入泥水，她沒有立即取下隱形眼鏡就洗臉，竟感染罕見「阿米巴角膜炎」，寄生蟲迅速侵蝕角膜，瞳孔慘變「全白」，十分驚悚。



角膜慘被寄生蟲「吃出洞」

美國《紐約郵報》報導，這名女子馬斯登（Emma Marsden）表示，這起事件發生在今年2月，當時她在清理馬廄時不慎跌倒，整個人頭朝下摔進裝滿泥土和積水的手推車。她當時只是簡單清洗雙手和臉上的泥巴，卻沒有立刻取下隱形眼鏡，而是一直戴到當天晚上才摘除，沒想到這個決定竟成為噩夢的開始。

示意圖（網絡圖片）

英女跌泥坑沒摘隱形眼鏡洗臉 瞳孔驚悚變「全白」：

報導指出，4天後，她的右眼開始刺痛，疼痛迅速惡化，視力也逐漸模糊，「我的眼睛痛到難以忍受，而且又紅又腫，只要有一點光照進來，疼痛就劇烈到我根本無法睜開眼睛。」起初醫師誤以為是角膜潰瘍，開立眼藥水後讓她返家治療，但病情持續惡化，最後右眼完全失去視力。

直到3月回診時，醫師才確診她感染了罕見的「棘變形蟲角膜炎」（Acanthamoeba keratitis）。這種疾病是由肉眼看不見的棘變形蟲侵入角膜所引起，可存在於自來水、湖泊、河川、海水、游泳池、溫泉、土壤及灰塵中，其中絕大多數病例都發生在配戴隱形眼鏡者身上。

醫師發現，寄生蟲已將她的角膜侵蝕出破洞，只能緊急將眼皮縫合，讓角膜有機會癒合。報導指出，她未來仍需接受角膜移植，若2年後仍無法恢復正常生活，恐不排除摘除右眼。醫學專家提醒，隱形眼鏡絕不可接觸自來水，也應避免戴著洗臉、洗澡、游泳或泡溫泉，此外，美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，戴著隱形眼鏡睡覺的人，眼部感染風險比一般人高出6至8倍。

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