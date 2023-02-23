【有圖慎入】男子戴隱形眼鏡睡着　遭食肉菌「啃食眼角膜」或失明

美國一名21歲男子戴着隱形眼鏡睡着，結果當他醒來後發現左眼布滿血絲，隔天開始劇痛、視線更加模糊，緊急就醫後才發現，他的左眼感染罕見食肉細菌，必須接受眼角膜移植才有10％的機會恢復視力。



根據《每日郵報》報道，來自佛州的21歲男大生克魯姆霍爾茨（Michael Krumholz）是一名體育管理系的學生。

他2022年12月戴着隱形眼鏡時，不小心睡着了約40分鐘。

醒來後視力模糊 竟遭食肉細菌入侵僅10％機率可恢復視力（點擊放大瀏覽，部份圖片或引起不安）：

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他起床後發現左眼通紅，視力有點模糊，但他也只是先將隱形眼鏡摘下，並不覺得情況有多嚴重。

結果克魯姆霍爾茨漸漸發現，他的左眼開始感到劇痛，甚至視力變得更加模糊，拖了一個月之後他才終於前往眼科就診。

經醫生診斷後發現，他的左眼感染了一種食肉細菌，也就是「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba Keratitis）。

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「棘阿米巴角膜炎」是較為罕見的細菌感染，病徵包含眼睛疼痛、紅、視力模糊及淚流不止等，可能導致患者永久視力受損或失明。

醫生表示，等克魯姆霍爾茨的眼睛感染痊癒後就能進行眼角膜移植，但可能只有10％的機率可以讓視力完全恢復。

現在克魯姆霍爾茨只能看到「黑灰色」的光點，而且還有嚴重光敏反應，只要眼睛看到陽光就會劇烈疼痛。克魯姆霍爾茨說自己才21歲，現在沒有工作、沒有社交生活，甚至因為不能見到陽光，在室內都必須拉上窗簾、戴着墨鏡。

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