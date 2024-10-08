女子坐火車睡著被痛醒　照鏡嚇壞　隱形眼鏡竟「直接碎在眼裏」

彩色隱形眼鏡深受愛美人士擁戴，可以令眼睛更添繽紛，但若使用不當，可能會危害眼睛健康。



近日，內地一名女生因忘記摘彩色隱形眼鏡，醒來後發現鏡片已碎在眼睛裡，嚇到她感覺「天塌了」。

彩色隱形眼鏡深受愛美人士喜愛，但若使用不當，可能會危害眼睛健康。（aditya-sethia/unsplash）

醒來後發現彩色隱形眼鏡鏡片已碎「直接碎在眼裡」 點圖放大瀏覽（慎入）：

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據內媒《都市頻道》7日報導，6日，內蒙古呼和浩特的一名女生早起趕火車，因為很睏所以就在火車上小睡了一下，沒有摘彩色隱形眼鏡。

等她一覺醒來時，感到「很磨眼，特別痛」，才發現彩色隱形眼鏡竟然碎在眼睛裡面。

她在社交平台分享自己的經歷後，不少內地網友紛紛留言表示：

「睡覺不能戴是常識啊。」

「這個真是不能久戴。」

「有次戴了超過8小時，磨的呀！」

「好嚇人啊！」



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據此前媒體報導，2022年亦有台灣YouTuber分享隱形眼鏡在眼球破裂，一半碎片殘留在眼球上的類似經驗。

有醫生指出這是由於佩戴時間過長或戴著睡覺，令淚液分泌不足及眼睛乾澀，進而造成結膜水腫，難以取出隱形眼鏡。

據悉，在台灣，隱形眼鏡屬於醫療器材，食藥署曾提醒民眾在配戴前應遵循眼科醫生指示，且於領有藥商許可執照之商家正確選購隱形眼鏡，配戴時勿超過說明書建議的配戴時限，做好衛生消毒，且應於睡前摘下。

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