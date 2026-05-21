25歲男戴隱形眼鏡半年未摘致無法取出 角膜健康受到不可逆損害
撰文：快科技
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據媒體報道，近日25歲的郭先生（化名）因雙眼紅腫、隱形眼鏡無法取出，緊急前往湖北愛爾眼科醫院就診。令人震驚的是，這副鏡片他已連續佩戴半年之久，從未取下。
郭先生從初中起近視，目前雙眼度數約600度，佩戴隱形眼鏡已有七年。最近半年因工作勞累，他每天都懶得取下鏡片。「反正也沒什麼不舒服，不摘更方便了。」他回憶道。
前段時間，郭先生開始出現眼紅、畏光、流淚、分泌物增多等症狀。起初他並未重視，自行在藥店購買了玻璃酸鈉滴眼液。用藥後症狀有所緩解，他便放鬆了警惕，直到發現隱形眼鏡已緊緊黏附在角膜上無法取出，才前往醫院。
接診醫生小心地取出了黏附在角膜上的隱形眼鏡。進一步檢查顯示，患者結膜充血明顯，角膜緣處可見清晰的鏡片壓痕，更為嚴重的是，雙眼角膜周邊已有新生血管長入——這意味着角膜健康已受到不可逆的損害。
該院眼表及角膜專科副主任醫師秦姣表示，不少患者因忙碌或疏忽，經常忘記摘下隱形眼鏡，甚至多日不取、睡覺也不摘。雖然短期內可能無明顯不適，但一旦出現不良反應，問題往往已較為嚴重。
秦姣提醒，佩戴隱形眼鏡應嚴格遵循使用規範，每日摘戴，注意清潔護理。眼部一旦出現紅腫、疼痛、畏光等感染跡象，應立即就醫，切勿自行用藥。
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