34歲人妻下班接女　遭惡老爺持雙刀狂砍逾百刀　頭頸幾近分離慘死

台灣新北市中和區26日晚間發生駭人命案。一名66歲張姓男子疑因家庭糾紛，持雙刀殺害34歲媳婦，狠砍了100多下，幾乎把對方砍到身首分離，完全泯滅人性宛如惡魔。



警方調查，命案發生在中和區興南路二段114巷一處公寓。死者與丈夫育有一名4歲女兒，丈夫目前在台中工作，夫妻近期正協議離婚。原本一家四口與公婆同住，之後曾搬遷至秀朗路三段，本月20日公婆再搬入興南路二段住處，而死者則帶著女兒另覓住所，但因平日上班，仍由公婆協助照顧孫女。

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據了解，媳婦與老爺奶奶長期相處不睦，曾因老爺在屋內抽煙、奶奶使用其化妝品，以及孩子教養方式等問題多次發生爭執。張男則認為媳婦未分擔家務，甚至懷疑對方另有感情對象，雙方嫌隙逐漸加深。

案發當晚約6時，死者下班後前往公婆住處接回女兒，並在公寓一樓梯間與張男相遇。雙方因孩子教養、金錢觀念及離婚相關問題再度爆發口角，張男突然抓住媳婦頭部，將其撞向牆面及鐵門，隨後拿出預先放置的水果刀及生魚片刀，朝頭部、頸部及喉嚨連續揮砍、猛刺逾百刀，造成大量失血，死者倒臥梯間，當場失去生命跡象。

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警方獲報後立即到場，當場制伏張男，並在其隨身包包內查扣兩把已清洗過的涉案刀械，全案依規定移送偵辦。

檢警相驗發現，死者傷勢集中於頭頸部，頸部傷口深及氣管，頭頸幾近分離，致命傷確認位於頸部。新北地檢署指出，張姓男子涉嫌殺人及毀損屍體等罪，犯罪嫌疑重大，考量涉犯重罪且有逃亡及滅證疑慮，訊後已向法院聲請羈押並禁止接見。

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