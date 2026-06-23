女兒提「母親頭顱」赴警局報案　台老翁離婚為奪產　殺妻分屍7塊

發生在2018年的台灣桃園老翁殺妻分屍案，是近年來最駭人聽聞的人倫慘劇之一。年近七旬的兇手陳登科，僅因與分居妻子簡美珠在離婚談判中發生爭執，竟在自家透天厝內殺害妻子，隨後將老伴支解成七大塊，甚至將內臟挖空冰入冷凍庫。



全案之所以曝光，竟是因為女兒提著裝有母親頭顱的麻布袋衝進派出所報案，這幕令人驚恐的畫面，至今仍是承辦員警心中揮之不去的陰影。

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女提滲血麻布袋警局求助 打開竟是「母親頭顱」

案發當天，一名面色慘白、步履踉蹌的女子，神色慌張的進到桃園市龍安派出所說要報案。她手上緊緊提著一個沉甸甸的麻布袋，一進門便吐露：

我媽媽不見了，這袋子裡好像是她……但我不敢看。

在場員警一接過麻布袋，映入眼簾的竟是一顆佈滿血跡、死不瞑目的女性頭顱，嚇壞了在場所有人。女子泣不成聲地表示，父母感情長期不睦處於分居狀態，當天她因聯絡不到母親，前往父親位於桃園的透天厝尋人，卻在二樓房間床頭櫃深處發現這個布袋，儘管心中隱約有不祥預感，卻萬萬沒想到，這裡面竟然是母親的頭顱。

老翁殺妻肢解7塊 檢警冰箱內驚見「冷凍心臟」

警方隨即展開命案調查，進入死者丈夫陳登科的住處展開地毯式搜索，偵查人員在二樓房間與三樓倉庫，陸續發現了數個巨大的收納用塑膠箱，裡頭盛裝的正是被支解的軀幹與肢體，總計7大塊。令人髮指的是，兇手為了防止屍臭四溢引來鄰居懷疑，竟在每一箱屍塊上都厚厚撒上一層石灰粉，第一時間，檢警發現死者內臟都被挖空，卻到處都找不到，最後是鑑識人員在冰箱冷凍庫內發現。原來，兇手過去有殺雞經驗，對於切割骨骼與分離筋絡極為熟稔，這份技能卻被他運用在支解結縭30年的妻子身上。女兒更向警方表示，當時她為了尋找母親，來到父親家中，一進門就看到他滿身是血在浴室內，但當下父親卻謊稱是「自傷」所致，難以置信這大片血跡來源，居然是因為母親被分屍。

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結婚30年 老夫老妻又鬧離婚 因「房產」惹殺機

這樁人倫悲劇的導火線，最終歸結於「錢」與「恨」的糾葛。陳登科與死者簡美珠雖然結婚超過30年，但婚姻之路極其坎坷，兩人歷經離婚又再婚，近期才又再次協議離婚。兇手表示，死者前一次離婚時，曾答應要將名下的部分房產分配給他，但事後因兩人再次辦理結婚登記，死者認為房產不需再行處理，這讓經濟狀況不佳且長期酗酒的丈夫深感憤怒。案發當天，他以談判財產為名誘騙妻子進屋，雙方隨即爆發激烈口角。陳嫌在一怒之下，拿起家中的料理刀朝妻子頭部連砍7刀，見其尚未氣絕，竟殘忍地用手摀住死者口鼻直至窒息，而為了不被兒女發現，他才會把人分屍成7大塊。

辯「木頭阿姨」才是兇手 陳登科因高齡判無期

法庭審理期間，陳登科在庭上辯稱有一名「木頭阿姨」闖入家中行兇殺害妻子，這種企圖透過幻想說詞來規避責任的行為，被精神鑑定報告當場打臉，認定其犯案當下辨識能力與意識完全正常。在二審法庭上，兇手的親生兒子更當庭向法官表示，希望判處父親「最嚴厲之刑」，還給母親公道。儘管一審曾判處死刑，但辯護律師表示，陳登科犯案時已高齡67歲，縱使判處無期徒刑，也需服刑25年才可假釋，他不見得等得到那個時候，對社會已無威脅，高院與最高法院最終採納此說法，判處無期徒刑定讞。

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