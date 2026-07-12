日本狠心男殺妻兒再分屍　藏於鐵罐再棄公園　被捕後狡辯惹眾怒

2011年8月，一名男子在清掃公園時發現了一個十八公升鐵罐，儘管看似是有人隨意丟棄的小型垃圾，沒想到卻意外地揭開了一起5年前失蹤案件的恐怖真相。今天，就讓我們來看看這起「一斗罐事件」吧。



隨意棄置的鐵罐，裡頭卻裝著人的身體

2011年8月14日早晨，一名在大阪天王寺區的東高津公園進行打掃的男性，在一處草叢中發現了一個十八公升的鐵罐，上面還用使用絕緣黑膠帶封起了罐口。受到好奇心的驅使，他打開了鐵罐，沒想到裡面裝著的，居然是人的腳以及頭部，嚇得他連忙報警。

警方很快趕到了現場並對該公園周遭進行了搜查，並在附近的馬路發現了裝著手的鐵罐，隔天更在附近的垃圾場發現了裝著人類右腳的鐵罐。經過確認，三個鐵罐裡裝著兩具遭分屍的遺體，經DNA鑑定為母子關係，進一步調查後發現，這對母子在2006年就被通報失蹤，沒想到兩人竟然被藏在了鐵罐之中。

失蹤人口成為屍體，警方鎖定57歲父親

確認身分後，警方很快將目標鎖定至兩人的家人，現年57歲的藤森康孝，他在2006年通報了兩人的失蹤。警方找上了藤森康孝，但藤森康孝否認犯案，並聲稱妻子離家出走後就沒有回來過，自己也不知道她去了哪裡，但警方並未採信該說詞，2011年8月23日，警方依屍體遺棄罪逮捕了藤森康孝。

根據警方的調查，藤森康孝在當時在多家金融公司欠下了多筆數百萬日圓的債務，且藤森就居住在附近的公寓，鐵桶也可以從其原任職的藥品公司取得。藤森嫌疑人在被逮捕後供述，在2006年4月一晚回家時，見到長子死在了被窩中，而妻子則在浴室割腕身亡，認為妻子在殺害兒子後自殺，由於不想讓次子知道兩人死亡，便將其分屍後藏在了鐵罐裡。

一系列異常行動，讓藤森康孝難以辯解

同年11月24日，藤森康孝被依殺人罪起訴，檢方主張，被告藤森在2003年時為了償還債務而擅自解約保險，到了2006年4月其妻子為了籌措長子的學費才發現保險早已被解約，兩人因此起了爭執因而引發殺機。檢方更指出：

發現兩人遺體卻未報警本身就不自然，甚至上報失蹤並將兩人分屍。

等等舉動怪異，應當求處無期徒刑，辯方則以藤森康孝所提出之供詞為其辯護。

經過審理，法院表示「將遺體支解後裝入鐵桶棄置屬於異常行為，若非為掩飾自己殺人之事實，無法做出合理解釋」，加上現場留有大量長子血跡，認定其對長子具有一定殺意，對妻子則因罪證不足而無法斷定其殺意。2013年7月，大阪地方法院判處藤森28年有期徒刑，儘管藤森有意再次上訴，但在種種證據下決定放棄再訴權利，至此，案件畫下了句點。

動機與經過至今仍不明朗

「一斗罐事件」因其殘忍的棄屍手法以及處理方式震驚了日本社會，但對於案件真正的動機與案發經過，在藤森三緘其口的情況下，至今依然成謎，或許，受害者母子在當天發生了甚麼，就會這樣被兇手給帶進墳墓中，不會有正確解答了吧。

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