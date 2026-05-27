綠帽夫揭妻偷食親侄　好言相勸反慘遭滅口　狠妻夥同家屬電擊毒殺

印度發生一起驚人殺夫案！



北方邦（Uttar Pradesh）一名女子與丈夫結婚六年，竟與丈夫的侄子發生婚外情，丈夫得知後強烈反對，試圖勸導妻子。沒想到竟惹來殺身之禍，女子夥同小王、妹妹、妹妹的男友聯手制伏丈夫，並注射毒物殺夫。

死者帕萬（左）與妻子安查爾（右）結婚六年，兩人育有一名兩歲女兒。（The Times of India）

結婚六年偷吃丈夫的侄子

《印度時報》（The Times of India）報導，30歲的帕萬（Pawan）與妻子安查爾（Aanchal）結婚六年，兩人育有一名兩歲女兒。豈料，安查爾約兩年前紅杏出牆，對象竟是帕萬的侄子安基特（Ankit）。

帕萬得知後，並未與安查爾離婚，而是不斷強烈反對妻子與侄子來往，並對此進行開導。然而，這並未阻止安查爾與安基特的感情，帕萬的開導不但沒有讓妻子結束婚外情，反而成為自己的催命符。

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狠妻策畫殺夫

安查爾決心將丈夫除掉，並在娘家與安基特、妹妹、妹妹的男友一起策劃殺夫。她先打電話將帕萬約到家中，等他進門後，四人使用電擊棒迅速制伏他，隨後強行注射毒物，導致帕萬身亡。

警方發現帕萬的屍體後，屍檢報告顯示，帕萬身上有至少9處的明顯傷痕，死因卻認為中毒身亡。目前安查爾等四人都被逮捕，警方將立案朝謀殺罪方向偵辦，並將四人送往司法拘留所。

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