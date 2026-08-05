美校演習學生嬉鬧　158公斤教師腳踩3學童背　判2年緩刑終身禁教

美國明尼蘇達州（Minnesota）發生1宗震驚當地的校園體罰事件。1名體重高達158公斤（348磅）的學校教師兼美式足球隊教練，在校園安全演習期間，因不滿數名學生態度嬉鬧趴在門邊，竟然直接把雙腳踩在1名六年級男學生的下背部，將對方當作「踏腳凳」踩踏長達10秒，導致學童當場劇痛哭泣並送院檢查。其後，該老師更自爆以同樣方式踩踏另外2名學童。涉事教師事後遭校方停職、被檢方起訴，最終選擇認罪並永久交出教師執照，獲法庭判處2年緩刑。



美國安德伍德學校1名體重高達158公斤的教師羅傑斯用雙腳踩3個學童背部。（Underwood School圖片）

校園演習嫌學生嬉鬧 158公斤男教師雙腳踩學生背部

綜合《New York Post》、《明尼蘇達星論壇報》、《7 News》及《Valley News》等外媒報道，事發於2025年2月，美國明尼蘇達州的安德伍德學校（Underwood School）進行校園封鎖安全演習，當時49歲的科學教師羅傑斯（Jason Rogers）同時兼任校內摔角及足球教練，體重約158公斤，他要求學生依照規定靠牆排成一列坐好，但有數名學生未有遵守秩序，隨意趴臥在門邊嬉鬧。

羅傑斯體重高達158公斤，被指控用雙腳踩3個學童背部。（Underwood School圖片）

老師自爆以同樣方式踩踏另外2名學童

羅傑斯認為學生極不重視安全演習，在未有事先給予任何口頭警告的情況下，竟直接將雙腳踩在1名6年級男學生的下背部，時間長達10秒。該名男童當場因劇痛哭泣，事後背部強烈不適、行動僵硬「如同80歲老人」，必須即時送醫檢查。羅傑斯事後亦向警方承認，當日除了該名男童外，他還以類似方式踩踏了另外2名學生。

男童當場因劇痛哭泣，事後背部強烈不適、行動僵硬「如同80歲老人」。（AI生成圖片）

被控惡意懲罰兒童罪 教師主動辭職悉數認罪

事件曝光後在當地社區引發爭議，校方隨即將羅傑斯停職，當地檢方亦於2025年3月正式以3項「惡意懲罰兒童罪」（malicious punishment of a child）將其起訴，該罪名最高可判處1年監禁及罰款3,000美元（約港幣2.3萬元）。羅傑斯隨後於同年4月主動辭去教職，並就所有控罪悉數認罪。

法庭採取暫緩定罪機制，判處羅傑斯2年緩刑。（AI生成圖片）

法庭判處2年緩刑 終身剝奪執照須寫道歉信

案件歷時1年多審理，於2026年7月底正式宣判。法庭採取暫緩定罪機制，判處羅傑斯2年緩刑，若他在緩刑期間遵守條款且未有再犯，其犯罪紀錄將會獲撤銷；但若違反條件，法庭將即時執行定罪判決。

法庭下令羅傑斯必須永久交出所有州份的教師執照，終身不得再從事教育工作。（AI生成圖片）

涉事教師罰90小時社區服務兼罰款

此外，法庭下令羅傑斯必須永久交出所有州份的教師執照，終身不得再從事教育工作。他同時須完成情緒管理課程、進行90小時社區服務、親自向3名受害學生撰寫道歉信，並繳納罰款2,250美元（約港幣1.8萬元）。

律師辯稱老師失足 外界批評管教過度

羅傑斯的代表律師事後表示，羅傑斯並非惡人，只是一時做出極度錯誤的決定，不僅傷害了學生，也毀掉了自己多年的教學生涯，目前只希望他能完成懲罰並重新生活。不過，外界普遍認為，縱使教師的出發點是維持演習秩序，但以158公斤的體重重壓學童背部，已嚴重超越合理管教的範疇。

其他報道：校田洋葱遭破壞 老師懷疑小三生搗蛋長尺打腳體罰 父母大怒報警

懷疑小朋友做錯，不查個水落石出，反而靠體罰逼認錯？馬來西亞1名媽媽指，本年10月收到學校老師「投訴」，聲稱學校農田種植的1顆洋葱遭到破壞，有學生指證是其兒子下手。女子要求老師應翻查閉路電視查出實相，但她傍晚接兒子放學時，驚揭愛兒小腿有傷痕，一問之下兒子才說被老師帶到同學面前，用長尺打腳懲罰。



該媽媽大怒要求涉事老師在2班學生面前道歉不果，校方甚至單方面稱已和她取得共識，令她決定與丈夫報警，以及向當地教育局投訴。孩子父親事後表示，事情搞大後，在家長協會的協調下，與校方達成共識，案件已經銷案，而兒子「傷口已經復原了，目前行為沒什麼異樣」。



小三男生被指破壞學校農田1顆洋蔥。（涉事母親facebook圖片）

涉事母親在facebook交代事件，指出兒子成績一般，在馬來西亞1間小學就讀，屬於3E班學生。本年10月18日下午約2時，人母正在辦公室工作，突然收到學校3A班的姓林女老師致電，指控她兒子在學校破壞3A班學生的1顆洋蔥，要求她盡快賠償，以便向3A班學生交代。人母不相信兒子會破壞其他人的農作物，所以希望稍後回家問清楚兒子，承諾「如果是孩子犯的錯，自然會無條件賠償」。

不過林老師聲稱，有3A班學生目擊她兒子破壞農作物，「而且還把犯案過程講的很仔細」，人母反駁「不能單憑3A班學生的片面之詞就下定論」，又反問現場有沒有閉路電視，指如果有鏡頭拍下過程，理應翻查片段，但林老師卻認為不需要翻查，指控是其兒子犯錯，甚至詢問她家中有沒有洋蔥，要求盡快賠償。

由於人母很久沒有下廚，所以肯定家中沒有洋蔥，而且她想先確認真相才決定應否賠償，估計林老師擔心3A班家長會投訴，所以要確認有人負責。最終人母掛斷電話，並向3E班主任、李姓女老師發訊息了解事件，惟對方沒有即時回覆，她於是繼續工作。

人母發現兒子傷勢，才揭發老師曾向他施以體罰。（涉事母親facebook圖片）

當日大約下午5時，人母收到林老師的道歉訊息，對方語氣變得客氣，內容提及「對不起，經過再三確認後，的確不是你孩子破壞3A班的農作物」，令她百思不得其解。至傍晚6時許，人母接兒子放學時，發現愛兒小腿有被打傷勢，於是立即詢問，兒子邊說邊哭交代，指林老師將他從3E班帶到3A班，在3A班所有學生面前，用長尺狠打其小腿位置。

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