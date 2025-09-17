中學生被阻吸煙　打到老師腦震盪遭索40萬台幣　養父生母揭悲身世

學生理應聽師長勸告，但他卻出手打傷老師！台灣基隆1名中學老師在校內制止1名男學生吸煙時，該名學生懷恨在心，事後毆打老師，導致對方腦震盪和其他位置受傷。老師事後憤而提告，向學生及其家長索償40萬新台幣（約10萬港元）。



事件揭發被告學生背景悲哀，其養父仍在服刑，但認為賠償金額過高；男生的親生母親則指，兒子由養父單獨監護，雙方沒有聯絡，自己應該毋須作出賠償。法官審理後，裁定學生和其養父需賠償2萬2,150新台幣（約5,600港元）。



李老師曾制止該名男學生在校內吸煙，其後遭報復毆打。（AI生成圖片）

少年由養父單獨監護

台媒於今年9月報道，涉案中學生的父母早年離婚，母親之後和另1名男子結婚，但同樣離婚收場，雙方約定孩子由男方「行使或負擔權利義務」。換言之，繼父離婚後成為涉案學生的養父。

懷恨在心打到老師腦震盪

涉案學生曾在學校吸煙，其間被李姓男老師阻止，學生因而懷恨在心。案發2025年2月20日上午8時許，師生在課室走廊狹路相逢，該名學生出手毆打李老師頭臉位置，導致他頭部和下唇受傷，而且出現腦震盪，當時配載的眼鏡同告損毀。李老師事後提告，向該名學生及其家長追討醫藥費、眼鏡修復費和精神慰撫金，總共40萬新台幣（約10萬港元）。

男學生出手毆打李老師。（AI生成圖片）

生母強調自己不用賠償

案件在基隆地方法院進行審理，但男生的養父仍在獄中服刑，透過法律文件表示拒絕出庭，少年親生母親同樣拒絕出庭應訊，雙方只是透過文書向法院表達意見。養父認為賠償金額過高，母親則表示，自己學歷和收入皆低，而且領有身心障礙手冊，無力負擔賠償金額，強調少年由養父監護，雙方沒有聯絡，自己理應毋須作出賠償。

學生和其養父賠償2萬2,150新台幣

法官考慮所有因素，認為少年不服管教動手，造成老師受傷，蒙受財物損失，理應作出賠償，但李男提出的金額過高，裁定學生和養父賠償2萬2,150新台幣（約5,600港元），自2025年8月16日起至清償日為止，按年利率5%計算利息，少年母親則不用賠償，全案仍可上訴。

