校田洋葱遭破壞　老師懷疑小三生搗蛋長尺打腳體罰　父母大怒報警

懷疑小朋友做錯，不查個水落石出，反而靠體罰逼認錯？馬來西亞1名媽媽指，本年10月收到學校老師「投訴」，聲稱學校農田種植的1顆洋葱遭到破壞，有學生指證是其兒子下手。女子要求老師應翻查閉路電視查出實相，但她傍晚接兒子放學時，驚揭愛兒小腿有傷痕，一問之下兒子才說被老師帶到同學面前，用長尺打腳懲罰。

該媽媽大怒要求涉事老師在2班學生面前道歉不果，校方甚至單方面稱已和她取得共識，令她決定與丈夫報警，以及向當地教育局投訴。孩子父親事後表示，事情搞大後，在家長協會的協調下，與校方達成共識，案件已經銷案，而兒子「傷口已經復原了，目前行為沒什麼異樣」。



小三男生被指破壞學校農田1顆洋蔥。（涉事母親facebook圖片）

涉事母親在facebook交代事件，指出兒子成績一般，在馬來西亞1間小學就讀，屬於3E班學生。本年10月18日下午約2時，人母正在辦公室工作，突然收到學校3A班的姓林女老師致電，指控她兒子在學校破壞3A班學生的1顆洋蔥，要求她盡快賠償，以便向3A班學生交代。人母不相信兒子會破壞其他人的農作物，所以希望稍後回家問清楚兒子，承諾「如果是孩子犯的錯，自然會無條件賠償」。

不過林老師聲稱，有3A班學生目擊她兒子破壞農作物，「而且還把犯案過程講的很仔細」，人母反駁「不能單憑3A班學生的片面之詞就下定論」，又反問現場有沒有閉路電視，指如果有鏡頭拍下過程，理應翻查片段，但林老師卻認為不需要翻查，指控是其兒子犯錯，甚至詢問她家中有沒有洋蔥，要求盡快賠償。

由於人母很久沒有下廚，所以肯定家中沒有洋蔥，而且她想先確認真相才決定應否賠償，估計林老師擔心3A班家長會投訴，所以要確認有人負責。最終人母掛斷電話，並向3E班主任、李姓女老師發訊息了解事件，惟對方沒有即時回覆，她於是繼續工作。

人母發現兒子傷勢，才揭發老師曾向他施以體罰。（涉事母親facebook圖片）

當日大約下午5時，人母收到林老師的道歉訊息，對方語氣變得客氣，內容提及「對不起，經過再三確認後，的確不是你孩子破壞3A班的農作物」，令她百思不得其解。至傍晚6時許，人母接兒子放學時，發現愛兒小腿有被打傷勢，於是立即詢問，兒子邊說邊哭交代，指林老師將他從3E班帶到3A班，在3A班所有學生面前，用長尺狠打其小腿位置。

人母大感驚訝，因林女完全沒有提及體罰一事，認為對方事後的道歉訊息只是辯解。最終她成功聯絡到李老師，經了解後得知兒子捱打後，有老師曾在傷口上敷冰，聲稱「沒有大大力打，可能孩子皮膚比較敏感，所以看起來很嚴重」，她與丈夫均對事件感到非常憤怒。

翌日早上，人母與校長、副校長，以及家長協會代表等人會面表達不滿，要求校方仔細調查事件經過並公布調查結果，以及要求林老師在所有3A和3E班學生面前向其兒子道歉，校方認為要求合理，承諾妥善處理。

兒子邊說邊哭交代捱打經過。（涉事母親facebook圖片）

過了2日，人母一方仍在等候調查結果，但李老師突然致電，稱林老師已經在2班學生面前向人母兒子道歉，可是兒子卻表示林女只有在3E班房道歉。校方事後解釋當時3A班房有其他老師正在上課，不便打斷課堂，而且擔心孩子「重遊舊地」會感到不自在，李老師更在家長群組中轉發校方的簡短聲明，聲稱已和人母達到共識，事情已經妥善解決。

人母不滿聲明完全沒有交代後續跟進，包括胡亂施以體罰的老師和聲稱目擊兒子破壞洋葱的學生有否後果，以及事件調查進度，認為校方無誠意解決事件。她以為「校方有能力來妥善處理這件事情，絕對不會隱瞞，包庇任何人。該罰的就罰，該道歉就道歉，該記過的就記過」，可是事與願違，與丈夫商量後決定向警方報案，並向當地教育局投訴。

人父事後發文更新，指在家長協會主席協調下，事件已經獲得解決，所以決定向警方銷案，強調因校方沒有回應訴求，才無奈搞大事情，「起到了警戒作用已經足夠，並非要趕盡殺絕」。他又指兒子「傷口已經復原了，目前行為沒什麼異樣」，又感謝副校長安排輔導老師照顧小朋友，以及家協主席和學校董事長善待及保護所有學生。

（facebook）