火人節「性愛帳篷」募54萬復活　獲贈過萬安全套　繁瑣入場規定曝

美國知名「火人節」（Burning Man）正在內華達州黑石沙漠登場，其中極具話題性的「性愛帳篷」（Orgy Dome）強勢回歸！這座成人限定空間去年遭強風吹毀，被迫暫停活動，主辦團隊事後發起募款，最終籌得近7萬美元（約54萬港元），今年更獲捐1萬5000個安全套，預料將吸引大批參加者。



去年慘遭強風吹垮 募近7萬美元「原地復活」

2026年火人節於8月30日在內華達州黑石沙漠登場，今年主題為「Axis Mundi」，活動預計持續至9月7日。

點擊查看以往「火人節」的節日相片：

+ 34

其中的性愛帳篷自2003年起成為火人節其中一個知名營地，由非營利團體「And Then There’s Only Love」（ATTOL）營運，提供年滿18歲的成年人一個強調知情同意及安全的空間。

然而，去年火人節遭遇強烈風暴重創，時速約80公里的強風造成篷布撕裂、金屬支架彎曲，估計損失約2萬至3萬美元（約15萬港元至23萬港元）。主辦團隊事後透過多次募款活動籌措重建經費，最終募集近7萬美元。今年改以新的帳篷及圓頂結構重新打造活動空間。

年吸引上萬人造訪 不是想進就能進！

根據主辦團隊資料，性愛帳篷每年可吸引約8000至1萬名火人節參與者造訪，占整體參加者超過一成。

今年重建後的營地設有兩個主要區域，其中「Just Us」提供希望只與同行伴侶互動的參加者使用；「Open to More」則開放希望與更多人互動的參加者。

現場設置超過50張鋪有床單的床墊，工作人員也會定期更換床單，並提供安全套及潤滑劑。今年主辦團隊更獲得1萬5000個安全套捐贈。

儘管「性愛帳篷」以開放聞名，進場規定其實相當嚴格。所有參加者必須年滿18歲並出示身份證件，同時不得受到酒精或其他物質影響。進場前還必須接受有關「同意」的說明，主辦方強調，同意必須是在自由、充分知情且明確的情況下做出，而且隨時可以撤回。

此外，單獨前往的參加者無法入場，必須與伴侶或多人同行。主辦單位表示，希望維持讓參加者能安心互動的環境，而非讓單獨入場者在場內尋找搭訕對象。

性愛帳篷過去每年吸引數千至上萬人參與，活動多數夜晚一路開放至凌晨4時左右。由於去年遭風暴摧毀而缺席，主辦團隊預估今年回歸後需求可能比往年更加熱烈，也提醒參加者做好長時間排隊的心理準備。

延伸閱讀：台灣擎天崗活春宮｜情侶午夜激戰遭全程直播 男主被捕認一時興起

+ 4

延伸閱讀：

北海道「沒蟑螂」成傳說？氣候變遷助攻「這3種小強」大舉入侵

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】