台灣擎天崗活春宮｜情侶午夜激戰遭全程直播　男主被捕認一時興起

「擎天崗活春宮」案最新進展，士林分局循線鎖定涉案人車，找到23歲高姓男子，5月15日接到警方電話後初步坦承犯行，表示當時與女性友人「一時興起」，沒想到會被公園的鏡頭全程錄下。



高男目前已向公司請假，正前往警局說明案情；現場則有民眾夜衝朝聖，發現疑似該對情侶遺留的保險套與夾鏈袋，吸引不少網友圍觀。

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網絡點閱瞬間激增 民眾夜衝現場「朝聖」

自昨日深夜即時影像流出後，陽管處（陽明山公園管理處）YouTube 頻道的觀看人數出現異常成長，許多網友特意回放直播畫面尋找特定片段，相關資訊在社交平台與各大論壇瘋傳。更有一群民眾於今日凌晨衝上陽明山，前往事發的涼亭一探究竟。朝聖民眾在涼亭周邊草叢發現疑似使用過的保險套及裝有不明物的夾鏈袋，並將畫面拍下上傳，引發網友議論。

朝聖民眾在涼亭周邊草叢發現疑似使用過的保險套及裝有不明物的夾鏈袋，並將畫面拍下上傳，引發網友議論。（Threads）

涉案男子身份曝光 認了說「沒想到被拍」

士林警分局山仔后派出所透過過濾監視器及車牌，迅速掌握現年23歲的高姓男子身份，高男接到警方的約談電話時顯得相當懊悔，他坦承當晚與女伴在氣氛影響下情不自禁，以為深山黑夜人煙稀少才大膽互動，完全不知道涼亭上方裝有360度的4K連網鏡頭。為了配合調查，高男今日上午已緊急向公司請假，前往警局交代詳細經過。

警方強調，由於涼亭屬於不特定人可自由出入之公共場所，其行為已涉嫌違反刑法第234 條《公然猥褻罪》，可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元（台幣，約2233港元）以下罰金。

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