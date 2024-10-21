台音樂節活春宮｜男子與短裙女草地交纏半小時影片瘋傳　任人打卡

台中爵士音樂節在市民廣場連續10天表演，市府統計超過150萬人次參加，但出現不少亂象。



在Thereads不少人討論，台中爵士音樂節變成「台中求偶節」，有對男女躺在草地親密擁抱半小時，不管他人在旁打卡。

市府僅回應現場湧人潮，中市府設垃圾回收區、24小時輪班清掃。

台中爵士音樂節一對男女在人群中躺地親熱半小時，引起熱論。（記者爆料網影片截圖）

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為期10天台中爵士音樂節超嗨，但有觀眾「當眾演出」，一對男女躺在草地上，雖未脫衣物，但女子穿短裙趴在一名男子身上，相擁互蹭維持半小時。

不少網友回應：

「變成打卡熱點」

「剛剛經過還在」

「抱了半個小時……爵士音樂節變成求偶節？」



台中爵士音樂節標榜是草地上音樂會，一早民眾就帶著野餐墊把廣場的縫隙通通填滿，但台下不少人做出親密動作，讓一旁帶着孩子的家庭好尷尬。

還有草地上擺出賣樓看板，留下垃圾，讓早起運動的民眾大駡：超沒公德心！

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台中市政府文化局表示，台中爵士音樂節成功打造城市品牌，每年均吸引大量遊客到場朝聖，因應大量人潮，文化局於市民廣場二側設立垃圾桶、回收桶區域，並配有24小時輪班工作人員協助垃圾分類及清潔事宜。

針對民眾有隨意丟棄垃圾行為，市府除於活動現場加強巡查並設立告示牌提醒民眾守法外，若經查獲仍屢勸不聽，權責單位也可依法開罰，請民眾務必落實垃圾不落地並做好分類，維護自已與他人權益。

對於民眾在現場出現的親密動作，市府未回應。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】