加拿大醫生妻昏迷兩度撥911　等救護車85分鐘　心臟驟停送院不治

加拿大亞伯達省（Alberta）愛民頓（Edmonton）日前發生1宗醫療悲劇，資深家庭醫生布萊斯（Dr. Guy Blais）公開控訴當地公共醫療體系，指其65歲妻子伊蓮（Elaine Warren-Blais）於2026年7月24日晨間突然昏倒，急救人員耗時近約1個半小時才趕到現場，導致妻子錯失搶救黃金期不治身亡。布萊斯痛批亞伯達省衛生署（Alberta Health Services, AHS）調度機制陷入「紅色警報（Red Alert）」危機，令前線急救「淪為一場註定失敗的仗」。



資深家庭醫生布萊斯公開控訴當地公共醫療體系，指其65歲妻子伊蓮在急救人員耗時近1個半小時才趕到現場後不治身亡。（YouTube影片截圖）

資深家庭醫生布萊斯公開控訴當地公共醫療體系，指其65歲妻子伊蓮在急救人員耗時近1個半小時才趕到現場後不治身亡。（YouTube影片截圖）

凌晨下床突然昏倒 兩度撥打911無車

綜合媒體報道，事發於2026年7月24日凌晨約4時50分，伊蓮下床時突然昏倒並撞擊頭部，布萊斯嘗試扶起妻子時，她再度失去意識。布萊斯察覺到妻子情況危急，於凌晨4時52分首次撥打911求助。然而調度員記錄資料後，竟表示「無法預估派車時間」。

2026年7月24日凌晨，伊蓮下床後突然昏倒並撞擊頭部，布萊斯嘗試扶起妻子時，她再度失去意識。（YouTube影片截圖）

2026年7月24日凌晨，伊蓮下床後突然昏倒並撞擊頭部，布萊斯嘗試扶起妻子時，她再度失去意識。（YouTube影片截圖）

等待期間伊蓮的病情迅速惡化，出現肢體冰冷、出冷汗以及呼吸急促等休克徵兆。此時伊蓮無法站立或行走，布萊斯亦無法獨力將妻子搬上私家車送院。40分鐘後，布萊斯再次撥打911催促，但調度人員僅重複表示已記錄情況，無法承諾派車時間。

在等待救護車期間，伊蓮的病情迅速惡化，而布萊斯無法獨力將妻子搬上私家車送院。（YouTube影片截圖）

等足85分鐘急救人員到場 妻子心臟驟停送院不治

最終，救護車於凌晨6時17分才抵達現場，距離首次報案已整整過了1小時25分鐘（85分鐘）。急救人員抵達後為伊蓮評估時，她突然失去意識並發生心臟驟停。急救人員隨即進行心肺復甦術（CPR）並送醫，伊蓮在送院途中再次失去心跳，送抵亞伯達大學醫院後宣告不治。

最終，救護車於凌晨6時17分才抵達現場——距離首次報案已整整過了1小時25分鐘（85分鐘）。（YouTube影片截圖）

從第一次撥打911到救護車抵達，足足等了85分鐘。布萊斯表示：「急救人員到場時已經是在跟時間打一場註定失敗的仗。在亞伯達省衛生署存在著危機，而這只是其中的一部分。」

布萊斯沉痛地表示：「急救人員到場時已經是在跟時間打一場註定失敗的仗。在亞伯達省衛生署存在著危機，而這只是其中的一部分。」（YouTube影片截圖）

「紅色警報」急症室過載 救護員困走廊無法出車

亞伯達省的緊急醫療服務長期面臨嚴重的危機，即特定區域內所有救護車皆處於任務中、無任何空閒車輛可供派出的極端狀況，官方稱之為「紅色警報（Red Alert）」。

據當地傳媒報道，由於醫院急症室與病房容量過載、護理人員不足，急救車抵達醫院後，無法快速將患者轉交給院方醫護。急救人員被迫長時間留在醫院走廊照顧病人，部分案例等待時間長達數小時，直接導致救護車無法回到街頭繼續接聽911緊急求助電話。

據外媒過去的調查數據，由於醫院急症室與病房容量過載、護理人員不足，急救車抵達醫院後，無法快速將患者轉交給院方醫護。（YouTube影片截圖）

布萊斯目前已向亞伯達省衛生署提交正式投訴，並等待法醫的最終死因報告。而亞伯達省衛生署則以保護患者隱私為由，拒絕就個案發表具體評論。布萊斯及其家人強調，公開這段經歷並非要指責前線急救員，而是希望能推動省政府進行徹頭徹尾的醫療體制改革。